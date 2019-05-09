Manisa'da engelli semazenlerden ramazan gösterimi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen iftar programında, engelliler sema gösterisi gerçekleştirdi.

Turgutlu Firdevs Gürel Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezince, ramazan ayı dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Engelli semazenler, okul bahçesinde düzenlenen iftar programına gelen davetlileri gül suyu ikramı ile kapıda karşıladı.

İftar topunun patlamasıyla oruçlarını açan davetliler, engelli semazenlerin gösterisini ilgiyle izledi.

Etkinlikte konuşan Okul Müdürü Mehmet Yenir, öğrencileriyle tıpkı bir aile gibi olduklarını, onlarla gurur duyduğunu söyledi.

Öğrencilerinin uzun çalışmalar sonrasında sema gösteri yapar hale geldiklerini belirten Yenir, şöyle konuştu:

"Bugün burada iftar soframızda kardeşliğimizi pekiştirmek için bir araya geldik. Öğrencilerimizin bu programda emekleri çok büyük. Onlar çok çaba sarf ettiler ve bugün bu gösteriyi bizlere hazırladılar. Öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimizin ailelerine teşekkür ederim. Hepsiyle gurur duyuyoruz."

Etkinliğe, Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Belediye Başkanı Çetin Akın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, İlçe Emniyet Müdürü Volkan Parıldar ve davetliler katıldı.

Etkinlikte ayrıca, engelli öğrencilerin yaptıkları hediyelik eşyalar satışa sunuldu.

