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Manisa’da FETÖ üyesi 2 eski öğretmen yakalandı

02.04.2021 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Manisa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ üyesi olmak suçundan haklarında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 2 eski öğretmen yakalandı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Manisa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ üyesi olmak suçundan haklarında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 2 eski öğretmen yakalandı. Yakalanan zanlılar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alaşehir Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından eski öğretmen olan ve Manisa Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. (43) ve yine Manisa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası olan O.Ö. (49) Alaşehir’de ikametlerinde yakalandı. FETÖ üyesi eski öğretmenler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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