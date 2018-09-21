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Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 21:43 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan kadın zanlı tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan kadın zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kula Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen ve görevden ihraç edilen eski öğretmen Ş.İ, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
1 kişi tutuklandı FETÖ/PYD Kula

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