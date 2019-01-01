Manisa'da kar nedeniyle yolda mahsur kalanlar kurtarıldı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde kar nedeniyle araçlarıyla mahsur kalan 12 kişi Demirci Belediyesi Arama ve Kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Demirci-Simav kara yolunun 1470 rakımlı Akçakertik Deveboynu mevkisinde kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Demirci'ye araçlarıyla ulaşamayan vatandaşlar, telefonla Demirci Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden yardım istedi.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk'un talimatıyla arama ve kurtarma ekibi bölgeye gitti.

Ekipler, dağda buzlanma ve kar nedeniyle 4 aracın içinde mahsur kalan 12 kişiyi bir saat süren çalışma sonucu kurtardı.

Soğuktan etkilenen vatandaşlara sıcak içecek ve battaniye verildi.

Yolda mahsur kalan vatandaşlardan Mustafa Oktay, Simav'a ticari bir iş için geldiğini, dönüş yolunda başlayan kar yağışı nedeniyle mahsur kaldığını söyledi.

Telefonla yardım istediklerini belirten Oktay, "Sağ olsun Demirci Belediyesi Arama Kurtarma ekibi gelerek aracımızı çekti ve kurtardı." dedi.

Gönül Kıllı ise bir arkadaşı ve çocuklarıyla aracında mahsur kaldığını, ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde kurtulduklarını ifade etti.

Bu arada, Demirci-Simav kara yolunda Karayolları ekiplerince kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına devam ediliyor.

