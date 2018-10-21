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Manisa'da kerpiç evde göçük: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 20:00 | Son Güncelleme

Manisa'da kerpiç evde göçük: 1 ölü

MANİSA (AA) - Manisa'da kerpiç evde meydana gelen göçükte bir kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Demirci ilçesinde bağlı Çamköy Mahallesi'nde Fadime Özdemir'e (50) ait iki katlı kerpiç evde henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük meydana geldi.

Gürültüyü duyan vatandaşlar, sağlık ve kurtarma ekiplerine haber verdi.

Olay yerine ulaşan Demirci Belediyesi Arama Kurtarma ve İtfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından Özdemir'i göçük altından çıkardı.

Sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen Özdemir'in cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Arama kurtarma ekipleri, evin altındaki damda da 3 büyükbaş hayvanın telef olduğunu tespit etti.

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1 ölü çamköy Demirci göçük Manisa

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