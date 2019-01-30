Manisa’da lisede intihar girişimi

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin çatısına çıkan okulun temizlik görevlisi intihar girişiminde bulunurken, o sırada okulda bulunan öğrenciler ise korku dolu anlar yaşadı.

Olay Manisa’nın Yunusemre ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre psikolojik sorunları ve ailevi problemleri olduğu öğrenilen Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Mustafa K., bunalıma girince okulun çatısına çıktı. Okulun çatısında intihar girişiminde bulunan Mustafa K.’yi gören okul idaresi durumu haber vermesi üzerine okula 112 acil servis, Manisa Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Okula gelen itfaiye ekipleri okulun bahçesinde şişme branda ve bez branda gerdi. Uzun süre ikna etmeye çalışılan Mustafa K., etrafa bağırarak yürekleri ağza getirdi. Bir süre çatıda oturan Mustafa K. ikna edilmeye çalışıldığı sırada okulun kiremitlerini sökerek çevredekilere atmakla tehdit etti. Bu sırada sınıflarında eğitim gören öğrenciler korku dolu anlar yaşadı. Çatıya çıkan Okul Müdürü Mustafa Hakan Pastacı, Mustafa K.’yi uzun süre ikna etmeye çalıştı. Uzun süren ikna çabaları sonrası temizlik görevlisi Mustafa K., aynı okulda temizlik görevlisi olan ve işitme engelli Hülya Candan tarafından ikna edilerek itfaiye merdivenine alındı. Mustafa K., daha sonra ambulansa alınarak sağlık kontrolünden geçirildi. Mustafa K.’nın ikna edilmesi sonrasında öğrenciler ve çevredekiler rahat bir nefes aldı.

