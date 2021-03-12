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Manisa’da motosiklet sürücülerine ceza yağdı

12.03.2021 19:37 | Son Güncelleme:
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Manisa’da motosiklet sürücülerine ceza yağdı

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan motosiklet uygulamasında 18 sürücüye toplam 18 bin 255 lira ceza uygulandı.Sorumluluk alanında huzur ve güvenliğin sağlanması adına etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Durasıllı ve Sart Mahallelerinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı.

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan motosiklet uygulamasında 18 sürücüye toplam 18 bin 255 lira ceza uygulandı.

Sorumluluk alanında huzur ve güvenliğin sağlanması adına etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Durasıllı ve Sart Mahallelerinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı. Salihli Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ve trafik timlerinden oluşan 5 ekip tarafından gerçekleştirilen denetimde 75 motosiklet kontrol edildi. Kasksız ve ehliyetsiz 18 motosiklet sürücüne 18 bin 255 lira para cezası uygulanırken, 9 motosiklet trafikten men edildi. Salihli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, motosikletlere yönelik denetimlerin devam edeceğini söyledi.

Manisa’da motosiklet sürücülerine ceza yağdı

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