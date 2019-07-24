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Manisa'da nefes borusuna yemek kaçan engelli kadın öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 00:40 | Son Güncelleme

Manisa'da nefes borusuna yemek kaçan engelli kadın öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde, nefes borusuna yemek kaçan engelli kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, bir rehabilitasyon merkezinde kalan zihinsel engelli Hüsniye Mert'in (58) nefes borusuna öğle saatlerinde yediği yemek kaçtı.

Kurumdaki bir görevlinin durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Kula Devlet Hastanesine kaldırılan Mert, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hüsniye Mert'in cesedi, otopsi yapılmaz üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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