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Manisa’da öğretmen evinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 13:11 | Son Güncelleme

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde öğretmenlik yapan Bayram Artan evinde ölü olarak bulundu.Edinilen bilgiye göre, Alaşehir Atatürk Ortaokulu’nda müdür yardımcılığı görevi yapan sosyal bilgiler öğretmeni Bayram Artan’ın (38) bu sabah okula gelmemesinden şüphelenen mesai arkadaşları telefonla ulaşamadıkları Artan’ın evine gitti.

Manisa’da öğretmen evinde ölü bulundu

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde öğretmenlik yapan Bayram Artan evinde ölü olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Alaşehir Atatürk Ortaokulu’nda müdür yardımcılığı görevi yapan sosyal bilgiler öğretmeni Bayram Artan’ın (38) bu sabah okula gelmemesinden şüphelenen mesai arkadaşları telefonla ulaşamadıkları Artan’ın evine gitti. Evin kapısını ısrarla çalan ancak cevap alamayan arkadaşları durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla girdikleri evde talihsiz öğretmenin cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından 7 yıllık öğretmen Bayram Artan’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.
Öte yandan evli ve 1 çocuk babası Bayram Artan’ın kalp hastası olduğu ve eşinin dün akşam babaevinde olması sebebiyle evinde bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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