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Manisa'da silahlı kavga: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 16:43 | Son Güncelleme

Manisa'da silahlı kavga: 1 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

İddiaya göre, ilçe mezarlığı karşısındaki boş arazide buluşan S.B. (31) ve T.A. (22) sahte para nedeniyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.B, T.A'yı darbettikten sonra tüfekle bacağına ateş etti.

Yaralanan T.A. 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan T.A'nın bacağının diz altından kesildiği öğrenildi.

Olayın ardından kaçan S.B. (31), Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Salihli ilçesinde yakalandı.

"Kasten adam öldürme", "sahte para", "yaralama" suçlarından arandığı ve 6 yıl 3 ay hapis kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen S.B. cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
sahte para silah Silahlı kavga Turgutlu

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