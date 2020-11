Manisa’da silahlı kavga: 2 yaralı

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, A.E. (42) ve oğlu B.E. konuşmak için tacizde bulunduğunu iddia ettikleri A.T.’nin (49) Karaali Mahallesi’ndeki evine gitti. Çıkan tartışma sonrası olay yerinden ayrılan A.E ve B.E, av tüfeği alarak geri dönüp A.T’ye ait ikamete ateş etti. A.T. de kendisine ait av tüfeğiyle onlara karşılık verdi. Göğsünden, omzundan ve elinden ağır yaralanan A.T, önce Kırkağaç Devlet Hastanesine daha sonra ise Akhisar Kirazoğlu Devlet Hastanesi kaldırıldı. Ayrıca E.O.E. isimli şahıs da silahın dipçiğiyle kendisine vurulması nedeniyle olay yerinde hafif şekilde yaralanarak Kırkağaç Devlet Hastanesine götürüldü. Olay yerine gelen Kırkağaç İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri şüpheliler A.E ve B.E’yi yakalayarak gözaltına aldı. Ayrıca 4 adet yivsiz av tüfeğini ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcılığı olay ile ilgili soruşturma başlattı.