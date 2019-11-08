Manisa'da tarihi eser operasyonunda 29 sikke ele geçirildi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda, çeşitli dönemlere ait 29 sikke ile bir kilogram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Torunlu Mahallesi'nde İ.G.'ye (62) ait evde tarihi eser bulunduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, narkotik köpeği "Volta"nın da kullanıldığı operasyonda, evin yanındaki arsaya gizlenmiş çeşitli dönemlere ait 29 sikke ile bir kilogram esrar ele geçirdi.

Şüpheli İ.G, gözaltına alındı.

