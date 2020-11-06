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Manisa’dan çalınan traktör, Adıyaman’da bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2020 15:11 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir evin garajından 3 ay önce çalınan traktör, jandarma ekiplerinin sıkı çalışması sonucu Adıyaman’da bulunarak sahibine teslim edildi.Alınan bilgiye göre, Salihli’nin Karapınar Mahallesi’nde çiftçilikle uğraşan Nevin Balaşen’e (62) ait 45 SC 7869 plakalı traktör evin garajından 6 Temmuz 2020 tarihinde gece kimliği belirsiz kişi ve kişiler tarafından çalındı.

Manisa’dan çalınan traktör, Adıyaman’da bulundu

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir evin garajından 3 ay önce çalınan traktör, jandarma ekiplerinin sıkı çalışması sonucu Adıyaman’da bulunarak sahibine teslim edildi.
Alınan bilgiye göre, Salihli’nin Karapınar Mahallesi’nde çiftçilikle uğraşan Nevin Balaşen’e (62) ait 45 SC 7869 plakalı traktör evin garajından 6 Temmuz 2020 tarihinde gece kimliği belirsiz kişi ve kişiler tarafından çalındı. Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalınan traktörün bulunması için geniş çaplı çalışma başlattı. Ekiplerin istihbari ve fiziki takip sonucu, Konya ilinde traktör alım ve satımı yapan H.M.’nin (40) Salihli’den 2014 model plakasız traktörü 19 Temmuz 2020 tarihinde tıra yükleyerek, Konya’ya götürdüğü bilgisine ulaştı. H.M. ile yapılan görüşmede traktörü F.A. (36) ve A.G.’den (31) 65 bin lira karşılığında çekme plakalı olduğunu beyan etmeleri üzerine satın aldığını belirtti. Jandarma ekipleri şüphelilerden A.G.’yi yakalarken, traktörü F.A. ile birlikte çalıp, 65 bin lira karşılığında Konya ilindeki H.M.’ye sattıklarını itiraf etti. Şüpheli A.G. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, H.M. ile tekrar yapılan görüşmede, traktörü başka bir şahsa sattığını ve traktörü bularak sahibine teslim edeceğini beyan etti. Jandarma ekipleri çalışmayı sürdürürken, traktörün Konya’dan Şanlıurfa’ya, Şanlıurfa’dan da Adıyaman’daki M.N.Y. (49) isimli şahsa satıldığı ve traktörün şahısta olduğunu tespit etti.
Traktör Adıyaman’dan kamyona yüklenip, Salihli’ye getirilerek sahibine teslim edildi. Traktör sahibi Balaşen, 3 ay önce çalınan traktörünü bulup teslim eden Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür etti.
Öte yandan traktörü çalan şüphelilerden F.A., Turgutlu’da yakalanıp, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Manisa’dan çalınan traktör, Adıyaman’da bulundu

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