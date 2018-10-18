Mankeni terk etmesi alay konusu olmuştu… Sonunda patladı, gerçeği anlattı

Profesyonel E-spor oyuncusu olan Douglas Martin, katıldığı turnuvaların dışında Youtube’da paylaştığı videolardan da ciddi bir gelir elde ediyor.
FaZe Censor adlı kanalı yöneten Martin, Temmuz ayında bambaşka bir olayla adını duyurdu. Martin’in, Meksikalı kız arkadaşı Yanet Garcia’dan oyunlara daha fazla zaman ayırmak için ayrıldığı iddiası sosyal medyanın gündemine düştü.
O günden bu yana kendisine sürekli alaycı mesajlar gönderildiğini söyleyen Martin, ayrılığın nedenini açıkladı. Modellik yapan ve televizyonda hava durumu sunucusu olan kız arkadaşıyla New York’a taşındıktan sonra ilişkilerinde sorunlar yaşamaya başladıklarını belirten Martin, Garcia’nın Youtube’daki videolardan kazandığı ücretlerden pay istediğini savundu.
Garcia’ya araba dahil birçok hediye aldığını ama genç kadının bunlarla yetinmediğini öne süren Martin, bu iddialarını Youtube’da paylaştığı videoda anlattı.
Ayrılık haberleriyle ünü hızla yayılan Garcia’nın bu iddialara ne cevap vereceği de sosyal medyada merak konusu oldu.
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