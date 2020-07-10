Mankenlerin sırrı ortaya çıktı! Pürüzsüz bacaklar için kimsenin bilmediği ipuçları...

Bacaklarımızın dergi ve televizyonlarda gördüğümüz modellerin bacakları gibi pürüzsüz ve çekici görünmesini hepimiz isteriz. Ancak bazen onları ihmal ettiğimizden bazen de yanlış epilasyon uygulamalarından kaynaklı istediğimiz pürüzsüzlüğü bir türlü yakalayamayız. Eğer denemeye hazırsanız işte sizin için bazı ipuçları...

BACAKLARINIZIN NEFES ALMASINI SAĞLAYIN

Aslında tüm vücudumuzun ihtiyacı olan peeling, aynı şekilde bacaklarımız için de hayati bir önem taşıyor. Yüzümüze uyguladığımızda hissettiğimiz o canlanma bacaklarımız için de bir ihtiyaç. Bu nedenle peeling etkisi olan bazı banyo ürünleri ile bacaklarınıza ihtiyacı olan yenilemeyi sağlayabilirsiniz. Hatta bu konuda peeling etkisi olan ve banyo sonrası kullanılan glikolik asitli kremlerle de peeling keyfi yapabilirsiniz. Ama tabii ki güneşe çıkmayacağınız günlerde. Bununla beraber cildinizdeki kan dolaşımını artıracak bir yöntem olan kuru fırçalama ve keseleme gibi yöntemlerle de ölü derilerden kurtularak bacaklarınıza nefes aldırabilirsiniz. Kuru fırçalama ve kese yöntemleri ile aynı zamanda selülitlere karşı da etkili bir mücadele vermiş olacaksınız.