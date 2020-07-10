Mankenlerin sırrı ortaya çıktı! Pürüzsüz bacaklar için kimsenin bilmediği ipuçları...

Bacaklarımızın dergi ve televizyonlarda gördüğümüz modellerin bacakları gibi pürüzsüz ve çekici görünmesini hepimiz isteriz. Ancak bazen onları ihmal ettiğimizden bazen de yanlış epilasyon uygulamalarından kaynaklı istediğimiz pürüzsüzlüğü bir türlü yakalayamayız. Eğer denemeye hazırsanız işte sizin için bazı ipuçları...
Aslında tüm vücudumuzun ihtiyacı olan peeling, aynı şekilde bacaklarımız için de hayati bir önem taşıyor. Yüzümüze uyguladığımızda hissettiğimiz o canlanma bacaklarımız için de bir ihtiyaç. Bu nedenle peeling etkisi olan bazı banyo ürünleri ile bacaklarınıza ihtiyacı olan yenilemeyi sağlayabilirsiniz. Hatta bu konuda peeling etkisi olan ve banyo sonrası kullanılan glikolik asitli kremlerle de peeling keyfi yapabilirsiniz. Ama tabii ki güneşe çıkmayacağınız günlerde. Bununla beraber cildinizdeki kan dolaşımını artıracak bir yöntem olan kuru fırçalama ve keseleme gibi yöntemlerle de ölü derilerden kurtularak bacaklarınıza nefes aldırabilirsiniz. Kuru fırçalama ve kese yöntemleri ile aynı zamanda selülitlere karşı da etkili bir mücadele vermiş olacaksınız.
Özellikle güneşe maruz kaldıktan sonra bacaklarınızı nemlendirmeyi asa ihmal etmemelisiniz. Nasıl ki yüzümüzü yaşlanmaya ve cilt sorunlarına karşı nemlendirici ürünlerle koruma altına alıyorsak aynı hassasiyeti bacaklarımız için de göstermeliyiz. Hatta eğer çok kuru bir cilt tipine sahipseniz gece nemlendiricinizi uyguladıktan sonra ince bir tabaka şeklinde vücut yağı ile bacaklarınızı daha yoğun bir şekilde nemlendirmeyi deneyebilirsiniz.
Gün boyu vücudumuzun tüm yükünü taşıyan bacaklarımızda en sık görülen rahatsızlıkların başında ödem ve şişlikler gelir. Bu şikayetleri kendinizden uzak tutmak ve bacaklarınızda şişliklerin oluşmasını engellemek için akşam saatlerinde doğal yağlarla bacaklarınıza masaj yapabilirsiniz.
İstenmeyen tüylerden kurtulmak için seçeceğiniz alternatiflerin cilt tipinize uygun olup olmaması son derece önemlidir. Aynı zamanda bu konuda yapılan bazı yanlış uygulamalar da bacaklarınızın pürüzsüz görünümünü engelleyebilir. Örneğin eğer ağda yöntemini uyguluyorsanız ağda bandının yanlış çekilmesinden kaynaklı bacaklarınızda batıklar oluşabilir. Bu da son derece kötü ve pütürlü bir görünüme neden olur. Bu nedenle doğru ağda uygulamaları ve cilt tipine uygun epilasyon tercihleri pürüzsüz bacaklar için oldukça önemli konulardır. Yine de cildinizde epilasyon sonrası sivilce ya da batık oluşuyorsa cildinizdeki bu inflamasyonu engellemek için çay ağacı özlü sabun ya da vücut yağı kullanabilirsiniz.
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