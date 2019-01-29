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Manş Denizi’nde Arjantinli futbolcuyu taşıyan uçak radarda kayboldu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 23:46 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig takımlarından Cardiff’e transfer olan futbolcu Emiliano Sala’yı taşıyan uçak Manş Denizi üzerinde kayboldu.Fransa Ligi ekiplerinden Nantes’tan İngiltere Premier Lig ekibi Cardiff’e transferi ile konuşulan ünlü Arjantinli futbolcu Emiliano Sala’yı taşıyan uçağın Manş Denizi üzerinde kaybolduğu belirtildi.

İngiltere Premier Lig takımlarından Cardiff’e transfer olan futbolcu Emiliano Sala’yı taşıyan uçak Manş Denizi üzerinde kayboldu.
Fransa Ligi ekiplerinden Nantes’tan İngiltere Premier Lig ekibi Cardiff’e transferi ile konuşulan ünlü Arjantinli futbolcu Emiliano Sala’yı taşıyan uçağın Manş Denizi üzerinde kaybolduğu belirtildi. Arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı uçakta futbolcu Sala dışında 2 kişinin daha bulunduğu belirtildi. Kötü hava koşulları sebebiyle zaman zaman aksayan arama çalışmaları 2 helikopter ve 1 gemiyle yürütülüyor. Arama çalışmalarından henüz olumlu bir sonucun gelmemesi, büyük endişeye yol açıyor. Dün akşam saatlerinde Fransa’dan kalkan uçakla bağlantının kesilmesi üzerine arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.
Sala’nın takım arkadaşlarıyla vedalaşmak için Fransa’ya gittiği ve bunun için uçakta olduğu belirtiliyor. Sala, geçtiğimiz cumartesi Cardiff’e 15 milyon Sterlin karşılığında Nantes’ten transfer edilmişti. Uçak ile irtibatın hala kurulamamış olmasının Cardiff takımında oluşan endişeyi giderek arttırdığı ifade ediliyor.

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