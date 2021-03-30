HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Mansur Yavaş, 2021 Dünya Belediye Başkanı Ödülü'ne aday gösterildi

Mansur Yavaş, 2021 Dünya Belediye Başkanı Ödülü'ne aday gösterildi

30.03.2021 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ‘City Mayors Foundation’ tarafından düzenlenen ‘World Mayor’, ‘2021 Dünya Belediye Başkanı Ödülü'ne aday gösterildi. Yavaş yaptığı açıklamada, "Türkiye'de tek, Asya'da 4 aday belediye başkanından biri olmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

Mansur Yavaş, 2021 Dünya Belediye Başkanı Ödülü'ne aday gösterildi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ‘City Mayors Foundation’ (Belediye Başkanları Vakfı) tarafından düzenlenen World Mayor ‘2021 Dünya Belediye Başkanı Ödülü'ne aday gösterildi.

Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "City Mayors Foundation tarafından düzenlenen 2021 Dünya Belediye Başkanı Ödülü’ne aday gösterildim. Türkiye'de tek, Asya'da 4 aday belediye başkanından biri olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Başarının asıl sahibi mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

dasd

Daha önce de Uluslararası Şeffaflık Derneği ve İnsani Geliştirme Vakfı tarafından şeffaflık ödülüne layık görülen Yavaş, 21 ülkeden 32 belediye başkanın aday gösterildiği aday listesinde Türkiye’de tek, Asya’da ise dört belediye başkanından biri oldu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüse karşı yeni umut: Sprey aşılar salgını bitirebilir Koronavirüse karşı yeni umut: Sprey aşılar salgını bitirebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya böyle seslendi: Endişe vericiCumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya böyle seslendi: Endişe verici
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı
Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ankara

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Marmaris'te iğrenç görüntü!

Marmaris'te iğrenç görüntü!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı

Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı

Gelen isteği kabul etti, hayatı kabusa döndü

Gelen isteği kabul etti, hayatı kabusa döndü

Yatak odasında çekmiş! Patrondan çalışanına cinsel fotoğraf şoku

Yatak odasında çekmiş! Patrondan çalışanına cinsel fotoğraf şoku

Diğer Haberler

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması: Endişe verici

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya böyle seslendi: Endişe verici

Bahçeli'den sert sözler: Sonbaharda seçim olur diyenler, rüyalarında darı ambarı düşlüyorlar

Bahçeli'den sert sözler: Rüyalarında darı ambarı düşlüyorlar

HDP'nin kapatılma davasıyla ilgili yeni gelişme! Karar yarın verilecek

HDP'nin kapatılma davasıyla ilgili yeni gelişme! Karar yarın verilecek

'Kürşat Ayvatoğlu olayından en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan rahatsız'

'Ayvatoğlu olayından en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan rahatsız'

Son Dakika: Mustafa Şentop'tan Montrö tartışmasıyla ilgili açıklama: Herhangi bir sözleşme ismi zikretmedim

Şentop'tan 'Montrö' açıklaması: Herhangi bir sözleşme ismi zikretmedim

Fatih Erbakan'dan 1994-95 yılı vurgusu: Tekrar yaşamayı nasip etsin

Erbakan'dan dikkat çeken 1994 vurgusu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.