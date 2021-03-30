Mansur Yavaş, 2021 Dünya Belediye Başkanı Ödülü'ne aday gösterildi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ‘City Mayors Foundation’ (Belediye Başkanları Vakfı) tarafından düzenlenen World Mayor ‘2021 Dünya Belediye Başkanı Ödülü'ne aday gösterildi.

Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "City Mayors Foundation tarafından düzenlenen 2021 Dünya Belediye Başkanı Ödülü’ne aday gösterildim. Türkiye'de tek, Asya'da 4 aday belediye başkanından biri olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Başarının asıl sahibi mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Daha önce de Uluslararası Şeffaflık Derneği ve İnsani Geliştirme Vakfı tarafından şeffaflık ödülüne layık görülen Yavaş, 21 ülkeden 32 belediye başkanın aday gösterildiği aday listesinde Türkiye’de tek, Asya’da ise dört belediye başkanından biri oldu.



