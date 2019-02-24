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Mansur Yavaş: Ankaralılar bize hizmet etme yetkisi verecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 14:57 | Son Güncelleme

MİLLET İttifakı Ankara Büyükşehir Belediyesi Adayı Mansur Yavaş, "Her gittiğimiz yerde, anketlerde vatandaşın ilgisinden de anlaşılıyor ki; Ankaralı hemşerilerimiz bize bir 5 yıl hizmet etme yetkisi verecek" dedi.

MİLLET İttifakı Ankara Büyükşehir Belediyesi Adayı Mansur Yavaş, "Her gittiğimiz yerde, anketlerde vatandaşın ilgisinden de anlaşılıyor ki; Ankaralı hemşerilerimiz bize bir 5 yıl hizmet etme yetkisi verecek" dedi.
Millet İttifakı Ankara Büyükşehir Belediyesi Adayı Mansur Yavaş, Çankaya Yakupabdal mahallesinde, 'seçim iletişim merkezi'nin açılışına katıldı. Mansur Yavaş'a, Çankaya Belediye Başkanı ve CHP adayı Alper Taşdelen ile CHP Mamak Belediye Başkan adayı Adnan Demirci eşlik etti. Açılış öncesi konuşan Alper Taşdelen, Melih Gökçek döneminde en çok Çankaya'nın mağdur edildiğini söyleyerek, "İnşallah Mansur Yavaş'la bu hizmet noktasında ki alacağımızı tahsil edeceğiz. Çankaya çok daha ileri gidecek" dedi.
'İMAR SORUNUNU BİZ ÇÖZECEĞİZ'
Mansur Yavaş, 2014 yerel seçiminde mahallenin imar sorunundan bahsettiğini belirterek, "Bizde hemşeriniz olarak bunu yapacağımızı söylemiştik. Bazı aksilikler nedeniyle 5 yıl geciktik. Allah buranın imar sorununu çözmeyi bize nasip edecek. Biz hemşerilerimizin kolay ulaşabileceği bir belediye olmak istiyoruz. Sizlerin mallarınızı, gayrimenkullerinizi başkaları elinizden almadan imarı bir an önce tamamen bitireceğiz" diye konuştu.
'DERDİMİZ HAYIR DUASI ALMAK'
Ankaralıların kendisine 5 yıl hizmet etme yetkisi vereceğini bildiren Yavaş, şöyle konuştu: "Her gittiğimiz yerde, anketlerde vatandaşın ilgisinden de anlaşılıyor ki; Ankaralı hemşerilerimiz bize bir 5 yıl hizmet etme yetkisi verecek. Bende diyorum ki; öyle bir hizmet edelim ki, 'daha önce neden vermedik' dedirtelim. Biz görevimizi teslim ederken de, 'iyi ki bu hemşerimizi seçmişiz iyi ki destek olmuşuz' dedirtip, bir hayır duası almaktan başka dileğimiz yoktur." Daha sonra seçim iletişim merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Açılıştan görüntü
-Alper Taşdelen'in açıklaması
-Mansur Yavaş'ın açıklaması
-Detay

Haber-Kamera: Haluk KARAASLAN/ANKARA (DHA)-

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