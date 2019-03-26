Mansur Yavaş: Anketleri görünce kirli siyaset Ankara'ya girdi (2)

'BUGÜNE KADAR KARAKOLA GİTMEDİM'

Mansur Yavaş, Şereflikoçhisar'da miting düzenledi. Otobüs üzerinden, kalabalığa hitap eden Yavaş, "Şimdi de tutturmuşlar, 'seçilse bile görev yapamaz'. Bu memlekette anayasa var, hukuk var. Daha bugüne kadar hayatımda karakola gitmiş ifade vermiş bir insan değilim. 'Vergi kaçakçısı' diyor, devlet elinizde daha bugüne kadar maliye benden bir tek bir şey sormuş değil. Allah'a şükür ne bir kuruş vergi kaçırmışlığımız var, ne bir şey var. 'Seçimden sonra görev yapabilir mi?' Eğer hukuk varsa yapacağım. Hem de nasıl yapacağımı göreceksiniz. Ankara'yı, hepinizin mutlu olacağı bir şekilde idare edeceğiz" dedi.

AK Parti'li seçmenlere seslenen Yavaş, "Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Arkalarında durmayınız bunların. Değişecek kardeşim o koltuk değişecek. Bu Ankaralı kardeşiniz o koltuğa oturacak, seçime girmek serbest, kazanmak yasak. Böyle bir şey var mı?" diye konuştu.

'ANKARA’DA SONUÇ BELLİ, FARK İSTİYORUZ'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç da yaşananları herkesin gördüğünü söyleyerek, "Bu haksızlığa, bu eşitsizliğe karşı bu Pazar günü ne olur bir ses çıkartalım bu sefer. Ankara'da sonuç belli de biz fark istiyoruz. Tavşan aday çıkarttılar, mavi renge boyadılar, Ankara’ya astılar. Genel Başkanlara sataşıyor, birini hapse atacakmış, birini de idam edecekmiş. Adliyenin kapısından sadece avukat olarak geçmiş Mansur Başkan’a demedikleri kalmadı. Ellerine ayaklarına bulaştı o kara. Pazar günü bunun hesabını sorma günüdür" dedi.