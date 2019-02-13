HABER

Mansur Yavaş Aydınlıkevler'de esnafı ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.02.2019 18:19 | Son Güncelleme

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yavaş: "Ankara değişime inanmış"

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, "Ankara değişime inanmış." dedi.

Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında Altındağ ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Çevreli Caddesi'ndeki esnafla buluştu.

Esnaf ve vatandaşla bir süre sohbet eden Mansur Yavaş, yaptığı değerlendirmede, "Ankara değişime inanmış ve bunu gerçekleştirecek. Memnunuz ilgiden." diye konuştu.

Millet İttifakı'nın ortak adayı olan Yavaş'ın seçim turuna, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray da eşlik etti.

Çıray, "Uzun yıllardır seçim kampanyalarına katılan biri olarak söylüyorum; esasen başkan seçimi kazanmış." dedi.

Tıp bile çaresiz kaldı! Ürküten portrelerTıp bile çaresiz kaldı! Ürküten portreler
Erdoğan: Biz esnafımızın ekmeğiyle oynamıyoruz (2)Erdoğan: Biz esnafımızın ekmeğiyle oynamıyoruz (2)
AK Parti'li Kurtulmuş: Fırat'ın doğusu da bizim batısı daAK Parti'li Kurtulmuş: Fırat'ın doğusu da bizim batısı da
Anahtar Kelimeler:
CHP Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mansur Yavaş oytun çıray

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Diğer Haberler
Devlet Bahçeli'den HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'ye sert yanıt

Bahçeli'den HDP'li isme sert tepki!

Erdoğan: Venezuela altını Çorum'da işlenecek

Erdoğan'dan flaş 'altın ticareti' açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Fiyatlar yarıya indi, daha da inecek

Erdoğan duyurdu: Fiyatlar yarıya indi, daha da inecek

İYİ Parti Karacabey İlçe Başkanı Erkan Önen ve Yönetim Kurulu Üyeleri istifa etti

İYİ Parti'de deprem! Topluca istifa ettiler

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan: Halde terör estirenlerin işini de biz en kısa sürede bitiririz

Erdoğan: Halde terör estirenlerin işini kısa sürede bitiririz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.