Mansur Yavaş Bundan sonra öğrenciye su faturasında indirim yapacağız (2)

ELMADAĞ'DA SEÇİM KOORDİNASYON MERKEZİ AÇTI

Millet İttifakı'nın CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Elmadağ ilçesi Hasanoğlan beldesinde çimento fabrikasını ziyaret etti, bölgedeki sanayici ve iş insanlarıyla bir araya geldi. Yavaş, ardından Elmadağ'da seçim koordinasyon merkezinin açılışını yaptı. İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz ve İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Faruk Köylüoğlu da Yavaş'a eşlik etti.

'YANLIŞ UYGULAMALARA İTİRAZ EDİYORUZ'

Yavaş, Büyükşehir Belediyesinin bugüne kadar vatandaşı müşteri gibi gördüğünü söyleyerek, "Ankapark'ı yapmış, oraya 4- 5 milyon ödenmiş, ölü yatırım olarak orada kalmış. Kapısı 60 trilyona ihale edilmiş. Bırakın kapıyı 60 trilyona ihale etmeyi, o kapının parasına Elmadağ'a bir tesis yapsaydı, burada yüzlerce kişi iş sahibi olur, para kazanırdı. Yanlış uygulamalar var, buna itiraz ediyoruz. Ölü yatırımlar, çılgın projeler istemiyoruz" dedi.

'EN BÜYÜK HAYALİM HAFİF RAYLI SİSTEMİ GETİRMEK'

2009 yılı projelerini hatırlatan Yavaş, "En büyük hayallerimden birisi; Ankara'daki banliyö treninin hafif raylı sistem haline getirilip, bir ucunu Yenikent'e, bir ucunu Elmadağ'a getirilmesini istemiştim. Bunu Ulaştırma Bakanlığı yaptı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devretti. İlk yapacağımız işlerden bir tanesi; hem buranın ulaşımını rahatlatmak hem de sanayicinin imkanlarının artması ve ileride kurulacak üniversiteler için cazip hale gelmesi için hafif raylı sistemi buraya getirmek olacaktır" diye konuştu.