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Mansur Yavaş Bundan sonra öğrenciye su faturasında indirim yapacağız (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.02.2019 19:07 | Son Güncelleme

ELMADAĞ'DA SEÇİM KOORDİNASYON MERKEZİ AÇTI Millet İttifakı'nın CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Elmadağ ilçesi Hasanoğlan beldesinde çimento fabrikasını ziyaret etti, bölgedeki sanayici ve iş insanlarıyla bir araya geldi.

ELMADAĞ'DA SEÇİM KOORDİNASYON MERKEZİ AÇTI

Millet İttifakı'nın CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Elmadağ ilçesi Hasanoğlan beldesinde çimento fabrikasını ziyaret etti, bölgedeki sanayici ve iş insanlarıyla bir araya geldi. Yavaş, ardından Elmadağ'da seçim koordinasyon merkezinin açılışını yaptı. İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz ve İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Faruk Köylüoğlu da Yavaş'a eşlik etti.

'YANLIŞ UYGULAMALARA İTİRAZ EDİYORUZ'

Yavaş, Büyükşehir Belediyesinin bugüne kadar vatandaşı müşteri gibi gördüğünü söyleyerek, "Ankapark'ı yapmış, oraya 4- 5 milyon ödenmiş, ölü yatırım olarak orada kalmış. Kapısı 60 trilyona ihale edilmiş. Bırakın kapıyı 60 trilyona ihale etmeyi, o kapının parasına Elmadağ'a bir tesis yapsaydı, burada yüzlerce kişi iş sahibi olur, para kazanırdı. Yanlış uygulamalar var, buna itiraz ediyoruz. Ölü yatırımlar, çılgın projeler istemiyoruz" dedi.

'EN BÜYÜK HAYALİM HAFİF RAYLI SİSTEMİ GETİRMEK'

2009 yılı projelerini hatırlatan Yavaş, "En büyük hayallerimden birisi; Ankara'daki banliyö treninin hafif raylı sistem haline getirilip, bir ucunu Yenikent'e, bir ucunu Elmadağ'a getirilmesini istemiştim. Bunu Ulaştırma Bakanlığı yaptı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devretti. İlk yapacağımız işlerden bir tanesi; hem buranın ulaşımını rahatlatmak hem de sanayicinin imkanlarının artması ve ileride kurulacak üniversiteler için cazip hale gelmesi için hafif raylı sistemi buraya getirmek olacaktır" diye konuştu.

'YETER Kİ KÖYLÜ ÜRETKEN OLSUN'

"Ankara'nın civarındaki insanların zengin olmasını istiyoruz" diye konuşmasına devam eden Yavaş, "Büyükşehir Belediyesi olarak bütün bitkileri sizlerden alacağız. Sözleşmeli üretim yaptıracağız, fideyi vereceğiz, satın alma garantisiyle yaptıracağız. Köylerde hayatı teşvik edeceğiz, neredeyse yok parasına su parası alacağız. Her köye güneş enerjisi yapacağız. Yeter ki cebinden 5 kuruş çıkmasın, üretken olsun" dedi.

'NERELERE HARCADINIZ BU PARALARI?'

Aday olduktan sonra ASKİ'nin bilançosunu incelediklerini belirten Yavaş, "Sadece 2018 yılında 1 milyar TL para kazanmış. Madem 1 milyar TL para kazandınız, Elmadağ'ın suyu neden böyle? Nerelere harcadınız parayı? Büyükşehirin fantezi projelerine, büyük projelerine, çılgın projelerine, Ankapark'a, banka faizlerine gitmiş" ifadelerini kullandı.

'ANKARA BELEDİYESİ SİNEKTEN YAĞ ÇIKARIYOR'

Yavaş, daha önce televizyonda yaptığı bir konuşmayı hatırlatarak, "Geçen televizyonda söyledim; Ankara Belediyesi maşallah sinekten yağ çıkarıyor. Bir şekilde vatandaşın parasını cebinden almak için elinden geleni yapıyor. Küçük sokakları bile cadde yaptılar ki asfalt katılım payı alayım diye. Tapularınıza bakın, birçoğunuzun haberi bile yok, tapularınızda asfalt katılım payı hacizi göreceksiniz. Allah nasip ederse ilk meclis toplantısında tüm bu hacizleri kaldırıp, o paraların hepsini sileceğiz" dedi.

Mansur Yavaş, "Değerli hemşehrilerim öyle görünüyor ki Ankaralı kararını vermiş. Herhalde beni bir 5 yıllığına deneyecekler. Adem Başkanım ile el ele vereceğiz, Elmadağ altın günlerini yaşayacak, bunun garantisini veriyorum" diye konuştu.

Selen YALAZ- Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA)

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