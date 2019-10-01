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Mansur Yavaş, İstanbul'u örnek gösterdi ve sayıyı açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.10.2019 22:50 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Yavaş, Ankara'daki makam araçlarıyla ilgili, " Kiralık araçlar 1953 taneydi.1251 tane indirdik. Yapacağımız tasarruf yılda 46 milyon lira. Kalecik, Haymana, Ayaş, Nallıhan'ı bu parayla abad edersiniz. Benim daire amirim gezmeye gidemeyecek. Kamunun hakkını kollamak zorundayız" açıklamasında bulundu.

Mansur Yavaş, İstanbul'u örnek gösterdi ve sayıyı açıkladı

Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yavaş’ın açıklamalarından satır başları şöyle;

ÜNİVERSİTELERE ÜCRETSİZ ULAŞIM

Uzun yıllardır Hacettepe, ODTÜ, Bilkent’te aşağıda yolların ağzında otostop yaparlar. Şimdi onların hepsine ücretsiz otobüs koyduk. Yakında 400 kadar bisiklet koymak suretiyle okullarına ulaşabilecekler. 54 kilometre bisiklet yolu yapmayı planlıyoruz. Bir şeyi denemeden peşin peşin Ankaralı binmez, yapmaz dememek gerekiyor. Öğrencilerin 10 bin, 20 bin, 30 bin tanesinin okula bisikletle gittiğini düşünün. Şimdi elektrikli bisikletler çıktı. Çok yaygın bir şekilde kullanılacağını düşünüyorum. Şu anda özendirme aşamasındayız.

MAKAM ARAÇLARI

Ekrem Bey göreve geç başladı. Ben bunu ilk başta gelir gelmez yaptım. Aday tanıtım toplantımda ‘araç israfına son vereceğim, başta kendi arabam olmak üzere gelir gelmez o çakarları söktüreceğim’ dedim. Kendiminkini de söktüm sadece koruma araçlarında var, bazen havalimanına acil gitmemiz gerekiyor. Ben belediye başkanıyım da vatandaşın vergisinden maaşımı alan insanım. Sen ne hakla ondan önce geçiyorsun? Ne önceliğin var? Anlarım ambulans, itfaiye gider. Bunları söktürdük. Araçların envanterini çıkardık. Kiralık araçlar 1953 tane idi. 1251 tane indirdik. Yapacağımız tasarruf yılda 46 milyon lira. Kalecik, Haymana, Ayaş, Nallıhan’ı bu parayla abad edersiniz. Benim daire amirim gezmeye gidemeyecek. Kamunun hakkını kollamak zorundayız. Kendi özel işimde arabamı kullanmıyorsam hiç kimse kullanmayacak. Daha önce belediye başkanlığımda çocuklarım servisi kaçırırsa taksi tutardım. Çimler kurudu, kurursa kurusun! Çalıyor ama çalışıyor, bu sözü nasıl söylersiniz? Acemi, yapamıyor desinler, bunlar kaldırılır. Yapanı bulursun, uzmanını getirsin. Bugüne kadar bir Allah’ın kulu cesaret edip, ‘Abi ben sıkışığım ne olur şuradan ihale versen de’ diyemiyor. İhaleye girebilir, alabilir, ödemelerinde yardımcı olurum ama benden bir avantaj beklemesin. Daha ileri gideceğiz, elektronik ihaleye geçtiğimiz zaman inşallah.

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