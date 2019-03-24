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Mansur Yavaş: Katılımcı, şeffaf yönetim gerçekleştireceğiz (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.03.2019 14:14 | Son Güncelleme

'BENİ ŞİMDİDEN MAHKUM İLAN ETTİLER' 'Millet ittifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş, Altındağ ilçesine bağlı Örnek Mahallesi'nde Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı.

Mansur Yavaş: Katılımcı, şeffaf yönetim gerçekleştireceğiz (2)

'BENİ ŞİMDİDEN MAHKUM İLAN ETTİLER'
'Millet ittifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş, Altındağ ilçesine bağlı Örnek Mahallesi'nde Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Yavaş'a CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç ve Ankara Milletvekili Murat Emir ile İYİ Parti Ankara Milletvekili Fahrettin Yokuş eşlik etti. Altındağlıların, iktidara verdiği oyun hizmet olarak alamadığını savunan Yavaş, "Neden? 'Nasıl olsa çantada keklik' gözüyle bakıyorlar, 'Hizmet etsek de etmesek de oy veriyorlar' diye bakıyorlar. Ama inşallah bu seçim, bu tersine dönecek. Altındağ'ın kaderini hep birlikte değiştireceğiz inşallah" dedi.
Kalabalığın 'Vur vur inlesin, Özhaseki dinlesin' sloganına, "Özhaseki buralara ömründe gelmemiştir ki nereden bilecek buraları?" diye karşılık veren Yavaş, şunları söyledi:
"O Ankara'yı haritada gördü, çevre bakanı olarak geldi. Kendisinden önceki dönemi imar hırsızlığıyla suçladı. Ama hiçbir işlem yapmadı; çünkü kendi partilerinden olursa her şey mubah. Kendisi hukuk mezunu, ben de hukuk mezunuyum. Hukukta evrensel bir kural vardır; derler ki 'Bir tane suçsuz yanlışlıkla hapse atılacağına veya karakola çekileceğine bırakın bin tane suçlu sokakta gezsin' derler. Bir masumun masumiyeti çok daha önemlidir derler. Ama bu herhalde hukuk da okumamış. Benimle ilgili tek bir soruşturma olmadığı halde şimdiden beni mahkum ilan ettiler. Arkamdan konuşup duruyorlar. Peki anayasaya göre de masumiyet karinesi vardır, dinen de siz bilmez misiniz iftira atmanın hükmünü? 'Anayasa' diyoruz, uymuyorsunuz. 'Hukukun evrensel ilkeleri' diyoruz, uymuyorsunuz. 'Dinde iftira atmak çok günah' diyoruz, uymuyorsunuz. Biz size ne diyeceğiz? Yapabileceğimiz tek şey, şu anda hukuka sığınmak; hukukta hakkımızı arayarak, sizleri tazminat cezalarına çarptırmak bir de hem Allah'a havale etmek hem de Ankaralı hemşehrilerimizin vicdanına havale etmekten başka yapabileceğimiz hiçbir şey yok."
'HESABINI TEK TEK SORACAĞIZ'
Ankara Arena Spor Salonu'nda yapılacak seçim güvenliği toplantısına herkesi davet ettiğini dile getiren Yavaş, "Orada 2014'te yaşadığımız acıyı yaşamayacağımızı göstermek için ve sandıklara Ankara halkı olarak ne kadar sahip çıkacağımızı göstermek için hepinizi oraya bekliyoruz. Görmeliler ki Ankara kararını vermiş, Ankaralı değişimi gerçekleştirecek" dedi.
Vatandaşın 'işçi çıkarma' ile korkutulduğunu öne süren Yavaş, "Bizim oradan kimi çıkaracağımız belli. Orada bazı genel müdürler var, EGO genel müdürünü, ASKİ genel müdürünü, belediye genel sekreterini, Halk Ekmek genel müdürünü, ANFA genel müdürünü. Ankaralıya hizmet etmesi gerekirken, internetin başında bizlere hakaret etme emri verenleri, hepsinin hesabını tek tek soracağız sizin adınıza" diye konuştu.
Belediye başkanı olmak için rakiplerden 1 oy fazla almanın yeterli olacağını kaydeden Mansur Yavaş, "Ancak bunların bu yaptıkları çirkin politikalara, iftiralara karşı hepimiz sandığa fazla sahip çıkıp 1 fazla oy gelmesi için çalışacağız. İnşallah fakrı açabildiğimiz kadar bunları sandığa gömdüğümüz kadar cevaplarını bu şekilde vermiş olacağız" dedi.

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Mansur Yavaş: Katılımcı, şeffaf yönetim gerçekleştireceğiz (2)Mansur Yavaş: Katılımcı, şeffaf yönetim gerçekleştireceğiz (2)Mansur Yavaş: Katılımcı, şeffaf yönetim gerçekleştireceğiz (2)Mansur Yavaş: Katılımcı, şeffaf yönetim gerçekleştireceğiz (2)

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