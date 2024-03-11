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Mansur Yavaş sağlıkla ilgili vaatlerini açıkladı: 'Kadınlar için HPV aşı uygulaması, Alzheimer hastaları için yatılı konuk evi'

11.03.2024 01:39
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı ve CHP'nin ABB Başkan adayı Mansur Yavaş, belediyeye gelen hiç kimseye parti kimliği sormadıklarını belirterek, "Artık bu seviyesiz siyasetin bırakmalarını istiyorum. Yapacaklarıyla Ankara halkından oy istesinler." dedi. Yavaş, Alzheimer hastaları ve yaşlılar için yatılı konuk evleri açacaklarını söyledi. Yavaş, rahim ağzı kanserini önlemek için Türkiye'de bir ilke imza atarak 30 yaş altı kadınlara HPV aşı uygulaması başlatacaklarını da vadetti.

Mansur Yavaş sağlıkla ilgili vaatlerini açıkladı: 'Kadınlar için HPV aşı uygulaması, Alzheimer hastaları için yatılı konuk evi'

Yavaş, Atatürk Spor Salonu'nda 2024-2029 Projeleri Tanıtım Töreni'nde, seçilmesi halinde yapacaklarını anlattı. Projelerinin insan için olacağını belirten Yavaş, "Biz çılgın projeler peşinde değiliz. Aklı başında, ahlaka uygun, geleceğe umut olacak işler yapmanın derdindeyiz." ifadelerini kullandı.

Hayat pahalılığına değinen Yavaş, "Bu nedenle sosyal desteklerimizi 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 70 artırıyoruz. Çocuklarımızın sağlıklı beslenmesini sağlayacağız, çocuklarımızı üşütmeyeceğiz. Onların akranlarının yanında mahzun kalmasına seyirci kalmayacağız." diye konuştu.

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ALZHEİMER HASTALARI İÇİN BAKIM MERKEZLERİ

Yavaş, Türkiye'de bir ilke imza atarak rahim ağzı kanserini önlemek amacıyla 30 yaş altı ve sosyal destek alan kadınlara HPV aşı uygulaması başlatacaklarını söyledi. Yavaş Alzheimer hastaları ve yaşlılar için bakım merkezleri ile Batıkent semtinde Türkiye'nin en büyük otizm merkezini açacaklarını da vadetti.

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"SOKAK HAYVANLARIYLA İLGİLİ TARTIŞMAYI SONLANDIRACAĞIZ"

Sahipsiz sokak hayvanları konusunda ortak aklın sağlanması gerektiğine işaret eden Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu konuda kanunlarla çerçevelenmiş çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2 bin 500 köpek kapasiteli Mamak Gökçeyurt Köpek Yaşam Alanı'nı hayata geçiriyoruz. Köpek gezdirme, mama depolama alanı dışında, aileler çocuklarıyla vakit geçirebilecekler ve sahiplenme yapabilecekler. Türkiye'de ilk kez özel veterinerlerle işbirliği yapılarak, 80 binden fazla kısırlaştırma yapmıştık, bu sayıyı daha da artıracağız. Sokak hayvanlarıyla ilgili tartışmayı inşallah sonlandıracağız."

Yavaş, 6 şubat depremlerinin ardından Ankara nüfusunda ciddi bir artış yaşandığını belirterek, yeni ulaşım hatlarını devreye aldıklarını söyledi. Yavaş, tekrar seçilmesi halinde, 28 adet katlı kavşak, 4 ana bulvar ve 2 adet tünel yolu projesi yapacaklarını aktardı.
"Metro konusunda yaşadığımız tüm zorluklar karşısında, mazeret değil çözüm üreteceğiz." diyen Yavaş, toplam 51,33 kilometre olan 5 yeni metro projesini hız kaybetmeden sürdüreceklerini anlattı.

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"SEMBOL CADDELERİ YENİLEYECEĞİZ"

Yavaş, Zafer Meydanı Sanat Akademisi yapacaklarını, bu akademide genç sanatçıların yetiştirilmesine imkan sağlayacaklarını anlattı.
Sembol caddeleri yenileyeceklerini belirten Yavaş, "Bahçelievler 7. Cadde, Cemal Gürsel Caddesi, Tunalı Hilmi Caddesi, Kumrular, İzmir 1 ve İzmir 2 caddelerini kentin dokusunu yaşatacak, yaya odaklı yaklaşımla yenileyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yavaş, yeni dönemde 20 milyon metrekareden fazla yeşil alanı kente kazandıracağını vadederek, "Kentimizi betona değil yeşile boğacağız." dedi.

Ulus projesinin kendisinde yerinin ayrı olduğunu belirten Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Aynı Beypazarı'nda yaptığım gibi Ulus'u da turizmin önemli simgelerinden biri haline getireceğim. Burası hem iş dünyası hem de turizm için önemli bir yer haline gelecek. Yeni dönemde, Atatürk Bulvarı, Cumhuriyet Caddesi ve Anafartalar Caddesi üzerinde kavşağa yaklaşan yollar, Atatürk Heykeli önündeki Ulus Meydanı'nda yer alan tüm trafik akslarındaki araç trafiği yer altına alınacak. Bu sayede yaya ve araç trafiğini düzenleyip, meydanı yayalara açacağız."

"İTTİFAKIMIZ MİLLETLEDİR"

Yavaş, CHP'nin ilçe belediye başkanı adayları ve belediye meclis üyeleri için destek istedi. 2019 seçimlerinde yaşanan tartışmaları anımsatan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:
"Yenileceğini anlayınca paniğe kapılanların yaptığı şey. Yine benzer şeyler başladı. Biz net bir şekilde, hiç kimseyle ittifak falan yapmadık. İttifakımız milletledir, Ankara halkıyladır. Biz Ankara halkının tertemiz oylarına talibiz. Siyaset mühendislikleriyle çantadan fil çıkarmaya kimse uğraşmasın. Kirli siyasete alet olanların geçen dönem olduğu gibi ancak elleri kirlenir. Zaten kirlidir iyice kirlenir. Türk bayrağı ile sıkıntısı olmayan, İstiklal Marşı'nı gururla söyleyen, milli takım sevindiği zaman sevinen herkesle beraberiz. Tavrımız nettir. Türk milletiyle, bayrağımızla, İstiklal Marşı'mızla problemi olan hiç kimse bizim yanımıza yaklaşamaz."

Yavaş, seçildikten sonra da tüm Ankara'yı kucaklayacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Artık bu seviyesiz siyaseti bırakmalarını istiyorum. Yapacaklarıyla Ankara halkından oy istesinler. Belediyeye gelen hiç kimseye hiçbir şekilde parti kimliği sormuyoruz. Belediyeye gelen hiç kimsenin nüfus cüzdanına bakıp, nerede doğdun, nerelisin diye sormuyoruz. Ne mezhebi, ne soyu, ne rengi bizi ilgilendirmiyor. 6 milyondan para alıyoruz, hepsine eşit hizmet etmek durumundayız. Birisini ayırırsak kul hakkına girmiş oluruz. Nasıl 5 yıl boyunca ayırmadıysak, kim nereye oy vermiş hiçbir şekilde bakmadıysak aynı şekilde insan hayatını, insan sağlığını ilgilendiren, Ankara'da yaşayan 6 milyon kişinin dertleriyle dertleneceğiz."

Tanıtım programına, CHP'li milletvekilleri, CHP'nin mevcut ilçe belediye başkanları ve adaylarının yanı sıra eski CHP Genel Başkanı ve eski ABB Başkanı Murat Karayalçın da katıldı. Yavaş, programa katılanlarla fotoğraf çektirdi. (AA)

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Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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