Mansur Yavaş'tan Büşra hemşireyi tehdit edenler hakkında suç duyurusu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya paylaşımıyla kendisinden aşure isteyen Büşra hemşire ve çalışma arkadaşlarına aşure yolladı. Yavaş'ın, Büşra hemşire ile olan karşılıklı mesajlarını paylaşmasının ardından bir kullanıcı, Büşra hemşireyi tehdit etti. Bu yazışma üzerine paylaşımını silen Büşra hemşire, kullanıcı adını da değiştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisinden aşure istediği için sosyal medya kullanıcısı tarafından tehdit edilen 'Büşra hemşire'ye destek veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın mesajını Twitter'dan paylaşarak, "Sayın Bakanım hassasiyetiniz için çok teşekkürler" dedi.

Yavaş, Twitter'dan yaptığı ikinci açıklamada ise, "İyi niyetle bizden talepte bulunan kızımız Büşra'ya hakaret eden kişiler hakkında hem şahsım hem de Büşra adına Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk" ifadesini kullandı.





