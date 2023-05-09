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Mansur Yavaş'tan çok sert sözler! 'Bu tarafta Öcalan'ı çıkartacak sütü bozuk yok'

09.05.2023 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te halka seslenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılacağı iddialarına ilişkin çok sert açıklamalarda bulundu. Yavaş, "Çıkmış birkaç tane edepsiz, ister PKK'lı olsun, ister PKK'nın HDP içindeki uzantıları olsun. Yok, Apo'yu çıkaracaklarmış, serbest bırakacaklarmış. Bu tarafta Öcalan'ı çıkartacak sütü bozuk yok. Kesinlikle eli kanlı katiller ve Öcalan cezasını çekmeden çıkamaz" dedi. İşte Yavaş'ın dikkat çeken o açıklamaları...

Mansur Yavaş'tan çok sert sözler! 'Bu tarafta Öcalan'ı çıkartacak sütü bozuk yok'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Karabük'te, Albay Karaoğlanoğlu Caddesi'nde 'Millet Buluşması' mitinginde halka seslendi. Yavaş, bu ülkeyi kuran iradenin, asla ülkeyi böldürmeyeceğini belirterek, şunları söyledi:

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"Arkadaşlar, bu ülkede ev sahibi kiracı kavgası başlamadı mı? Mülteci problemi yok mu? Peki, uyuşturucu 10 yaşına kadar düşmüş, uyuşturucu problemi yok mu? Pahalılık yok mu? Enflasyon yok mu? İnsanlar geçinemiyor, bunların konuşulmasını istemiyorlar. 2019 yılında olduğu gibi PKK, PKK, PKK. Hani dağda 85 tane kalmıştı? Ayakkabı numaralarına kadar biliyordunuz. Onlar mı bölecek bu ülkeyi? Kim böldürecek? Geçin bunları, gerçek dertlere gelin. İnsanların gerçek dertlerine gelin. Bakın nasıl kandırıyorlar insanları? Evet, bu ülkeyi kuran irade, asla bu ülkeyi böldürmez, izin vermez."

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Abdullah Öcalan'ın cezaevinden cezasını çekmeden çıkamayacağını belirten Yavaş, "Çıkmış birkaç tane edepsiz, ister PKK'lı olsun, ister PKK'nın HDP içindeki uzantıları olsun. Yok, Apo'yu çıkaracaklarmış, serbest bırakacaklarmış. Geç kardeşim, geç. Ona kimsenin gücü yetmez. Bunlar kendi idealleri uğruna çıkarırsa o koltukta kalabilmek için yine onlar çıkarırlar. Bu tarafta Öcalan'ı çıkartacak sütü bozuk yok. Kesinlikle eli kanlı katiller ve Öcalan cezasını çekmeden çıkamaz" dedi.

(DHA)

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