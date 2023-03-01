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Mansur Yavaş'tan 'cumhurbaşkanı adaylığı' açıklaması! Kritik soruyu canlı yayında yanıtladı

01.03.2023 22:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala altılı masanın adayı merak konusu olurken Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Yavaş, bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için de konuşan Yavaş, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Meral Akşener'in iradesi dışında hiçbir harekete girmem." ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş'tan 'cumhurbaşkanı adaylığı' açıklaması! Kritik soruyu canlı yayında yanıtladı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı bir canlı yayında yaklaşan 14 Mayıs seçimleriyle ilgili olarak cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İşte haberin detayları...

Mansur Yavaş'tan 3 gün peş peşe adaylık sözleri! Mansur Yavaş'tan 3 gün peş peşe adaylık sözleri!

ABB Başkanı Mansur Yavaş, tv100 ekranlarında Deniz Gürel'in sorularını yanıtladı.

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MANSUR YAVAŞ'A ADAYLIK TEKLİFİ GİTTİ Mİ?

Deniz Gürel'in, cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin olarak sorusunu yanıtlayan Mansur Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle kendi işimize odaklanmış birisiyiz. Ankara halkının aldığı hizmetleri en üst düzeyde sunmaya çalışıyoruz. Ben kendimi kamu görevlisi olarak gördüm ve işime odaklanmaya çalışıyorum. Türkiye, çapında kendimle ilgili hiçbir anket yaptırmadım. Ankara'da hizmetlerle alakalı anketler yaptırdım. Onun haricinde hiçbir zaman Türkiye gündemine hiçbir zaman dahil olmak istemedim. Hizmetlerimle ön plana çıkmaya çalıştım. İki yıla yakındır televizyonlara çıkmıyorum.

Biz altılı masayı destekliyoruz ve toplumda bir değişim olmasını istiyoruz. İyi yönde güzelliklerin olmasını istiyoruz. Bu nedenle altılı masanın alacağı kararı destekleyeceğiz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Meral Akşener’in iradesi dışında hiçbir harekete girmem. Altılı masanın en doğru karar vereceğine inanıyorum."

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