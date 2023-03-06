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Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu Belediye Başkanı olmaya devam edecek mi? Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş koltuklarını bırakacak mı?

06.03.2023 20:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı yardımcılığı görevine getirilmesi halinde koltuklarını bırakıp bırakmayacakları merak edildi. Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu Belediye Başkanı olmaya devam edecek mi?

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu Belediye Başkanı olmaya devam edecek mi? Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş koltuklarını bırakacak mı?

Cumhurbaşkanlığı seçimini Millet İttifakı'nın olası adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması halinde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı yardımcılığı görevine getirilecek. Bu durumda ikilinin belediye başkanlığı görevlerinin ellerinden alınıp alınmayacağı sorusu gündeme geldi. İşte detaylar...

MANSUR YAVAŞ VE EKREM İMAMOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA DEVAM EDECEK Mİ?

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 6'lı masaya dönüş formülü arayışında; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

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Ziyarete ilişkin açıklama yapan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu şu şekilde konuştu;

"2018'de Millet İttifakı'nın işbirliğiyle büyük bir başarı yakalamış sayın büyükşehir belediye başkanlarımız, Sayın Genel Başkanımızı ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında, her iki belediye başkanımıza seçilecek 13. cumhurbaşkanın yetkili, icracı iki cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları konusunda kendilerine önerilerini iletmiştir. Bu önerilerini önümüzdeki dakikalar içerisinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da Sayın Genel Başkanımız aktaracaktır. Müzakere süreci bu şekilde, bu dakikalardan itibaren devam edecektir. Katılmasını bekliyor ve umut ediyoruz."

Edinilen bilgiye, Cumhurbaşkanlığı seçimini Millet İttifakı'nın olası adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması halinde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı yardımcılığı görevine getirilecek.

Ancak iki belediye başkanı görevlerinden istifa etmeyecek, koltuklarında oturmaya devam edecek. Seçim kazanıldığında yeni duruma uygun bir yasal değişiklik yapılacak.


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Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Meral Akşener

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