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Mansur Yavaş yeni desteği duyurdu! "Siz de indirim yapıyorsunuz" dedi, fiyat için gözler o görüşmeye çevrildi

01.03.2024 17:04
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan özel halk otobüsü esnafına destek verileceği mesajı geldi. Dolmuşçulara öğrenci indirimi konusunda hukuki görüş aldıklarını açıklayan Yavaş, "Sizler de öğrenci indirimi yapıyorsunuz, sizlere destek olacağız" dedi.

Mansur Yavaş yeni desteği duyurdu! "Siz de indirim yapıyorsunuz" dedi, fiyat için gözler o görüşmeye çevrildi

Şoför esnafıyla bir araya gelen Mansur Yavaş, Ankara'da ulaşım sorunu yaşandığına dikkat çekti ve "Hepimiz zarar ediyoruz. Bunun hiçbir mantığı yok. Bunu da çözecek bizleriz. Yan yana gelirsek çözeriz. Bize düşen esnaf arkadaşımızın rahat etmesi" diye konuştu. Yavaş ayrıca dolmuş esnafı için destek vereceklerini duyurdu.

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"İNTERNETTEN ANINDA FİYAT GÜNCELLEMELERİ YAPILACAK"

Mansur Yavaş, Sincan Şoförler ve Otomobilciler Odası'nı ziyaret etti. Yavaş, Oda Başkanı İsa Yalçın'dan esnafın dilek ve şikayetlerini dinledi. Ankara'da özellikle 1,5 yıldır ulaşım problemi olduğunu aktaran Yavaş, "Çünkü herkes ekmeğinin peşinde. Birinin talebi, bir diğer grubun ekmeğine mani olacaksa, ekmeğini azaltacaksa gündeme almamaya çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra da yine kendi aranızda anlaştığınız müddetçe biz yeni hatlar, yeni güzergahlar, hepsini vermeye hazırız. Çünkü öyle hatlar var ki halk otobüsü, dolmuşlar, bizim otobüslerimiz aynı hatları kullanıyor. Hepimiz zarar ediyoruz. Bunun hiçbir mantığı yok. Bunu da çözecek bizleriz. Yan yana gelirsek çözeriz. Bize düşen esnaf arkadaşımızın rahat etmesi. Şimdi Ankara'daki bütün taksicilerin kameralarını belediye olarak biz üstlendik. Bunu hepsinin takacağız. Artık bekleme yok. İnternet üzerinden anında fiyat güncellemeleri yapılacak. Bu konuda da Şoför Odası'yla anlaştık. Sizin için de aynısı geçerlidir" ifadelerini kullandı.

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ÖĞRENCİ İNDİRİMİ DESTEĞİ

Ankara'yı esnafın ayakta tuttuğunu söyleyen Yavaş, "Sadece sanayiciler değil, esnafımız, terzisi, marketçisi, manavı, dolmuşçusu, ulaşımda çalışan esnaf, tümünün ayakta kalması lazım. Pandemide paket dağıtmak icap etti. Hatırlarsanız onları da Nakliyeciler Derneği ile görüşerek, Oda'yla görüşerek onlara dağıttık. Maskeleri terzilere diktirdik, pazarcının pazarda kalan malını aldık. Esnafımızın her konuda yanında yer aldık. Başkent Kart vasıtasıyla da eskiden bir tüccardan 150, 200 milyon liralık mal alınıyordu, şimdi en ücra köşeye kadar marketi, manavı, kasabı para kazanıyor. Diğer yaptığım sosyal destekleri hiç anlatmaya gerek yok. Artık bütün Türkiye bizden örnek alıyor. Bizim kadar sosyal destekte bulunan bir başka büyükşehir yok. Çünkü bir yöneticinin önceliği kentinde yaşayan, destek ihtiyacı olan aile olmalı. Ailenin ayakta kalması, çocuğunun yeterince gıda alması, üşümemesi, mutlaka okuluna gitmesi için desteklerimiz var. Şimdi dolmuşçular için de şunu söylüyorum; halk otobüslerine verdik şimdiye kadar. Dolmuşçulara veremiyorduk. Hukuki bir görüş aldık. Sizler de öğrenci indirimi yapıyorsunuz, sizlere destek olacağız. Nasıl destek olacağımızı, ne kadar destek olacağımızı yine Oda Başkanı'yla görüşeceğiz" diye konuştu. (DHA)

MANSUR-YAVAS-DOLMUSCULARA-OGRENCI-INDIR_19919 (2)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Mansur Yavaş
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