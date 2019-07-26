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Mansur Yavaş'tan Yomra Belediyesine ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 20:26 | Son Güncelleme

Mansur Yavaş'tan Yomra Belediyesine ziyaret

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'ı makamında ziyaret etti.

Yomra Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ziyarette konuşan Yavaş, Yomra Belediye Başkanı Bıyık'ın 31 Mart seçimlerinde oldukça önemli bir performans ortaya koyduğunu belirtti.

Türkiye'nin Mustafa Bıyık gibi yeni yüzlere ihtiyacı olduğunu aktaran Yavaş, "Seçimden sonra şahsımı ziyaret ettiler. Ben de iadeiziyarette bulunma fırsatı buldum. Arkasında ciddi bir halk desteği bulunan Başkanımıza destek olmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bıyık ise belediye çalışmaları ve projeler hakkında Yavaş'a bilgi verdi.

Bıyık, "Sayın Başkanımızın tecrübelerinden yararlanmak istiyoruz, desteklerini talep ediyoruz. Ülkemizin önemli değerlerinden biri olan Başkanımızı Yomra'da ağırlamaktan mutluluk duyduk." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyarette Yavaş'a, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Trabzon İl Başkanı Azmi Kuvvetli, Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka, Ankara Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz da eşlik etti.

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Mustafa Bıyık Trabzon

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