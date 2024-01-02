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  4. Mantar toplamaya gitti, 3 gündür haber alınamıyor!

Mantar toplamaya gitti, 3 gündür haber alınamıyor!

02.01.2024 20:20 | Son Güncelleme:
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 3 gün önce mantar toplamaya Balan Dağı'na giden 65 yaşındaki İsa Çiftçi'den haber alınamıyor. Çiftçi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Mantar toplamaya gitti, 3 gündür haber alınamıyor!

Marmaris'te yaşayan İsa Çiftçi (65), 30 Aralık'ta, Balan Dağı'na mantar toplamak için gitti. Ancak geri dönmeyen İsa Çiftçi'den haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine Çiftçi'nin kaybolduğu alana gelen jandarma ekipleri, arama çalışması başlattı.

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Komando birliği, Muğla AFAD, Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği, Muğla AKUT ve Orman İşletme ekipleri, Çiftçi'yi bulmak için aramaya katıldı. Özel olarak eğitimli iz takip köpeklerinin de katıldığı 80 kişilik ekiple yürütülen çalışmalardan sonuç alınamadı.

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(DHA)


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Muğla mantar
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