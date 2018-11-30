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Mantar toplarken kolundan saçmayla yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.11.2018 20:18 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Kula ilçesinde, eşiyle mantar toplamak için makilik alana giden Ahmet Aksoy (35), tüfekle açılan ateş sonucu koluna isabet eden saçmayla yaralandı.

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, eşiyle mantar toplamak için makilik alana giden Ahmet Aksoy (35), tüfekle açılan ateş sonucu koluna isabet eden saçmayla yaralandı.
Kavacık Mahallesi'nde yaşayan, bu sabah eşiyle birlikte ormanlık alana giden Ahmet Aksoy, mantar topladığı sırada 1 el silah sesi duydu. Sol kolunda acı hisseden Aksoy, kan geldiğini gördü. İlçe merkezindeki evine dönen Aksoy, koluna pansuman yaptı. Aksoy, akşam saatlerinde kolundaki ağrının artması üzerine Kula Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan kontrolde, Aksoy'un sol kolunda tüfek saçması tespit edildi. Kolundaki saçma çıkarılan Aksoy, taburcu edildi.
Aksoy ifadesinde, çevrede kimseyi görmediğini, olay anında köpek sesleri gelmesi nedeniyle avcıların ateş açması sonucu yaralanmış olabileceğini belirtti.

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