"Mantarla ilgili yanlış bilgiler var"

Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatma Mutlu Kukul Güven, mantarla ilgili yanlış bilgiler olduğunu söyleyerek, "Mantarların kurt ya da böcek gibi bazı hayvanlar tarafından, yenmesi zehirsiz olduğu anlamına gelmez. Böyle bir algıya katılıp zehirlenmeyeceğimizi düşünmek yanlış olur." dedi.

Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde mantar zehirlenmelerinin arttığını söyledi.

Sağlık Bakanlığının mantarlarla ilgili uyarı açıklaması yaptığını hatırlatan Güven, "Sağlık Bakanlığı mantar zehirlenmelerinin arttığı yönünde bir açıklama yaptı. İstanbul, Kastamonu Samsun ve bu bölgede mantara ulaşımın kolay olması ve buna bağlı olarak mantar zehirlenmelerinin arttığı yönünde bir açıklamaydı." diye konuştu.

Doğadan toplanan mantarın tüketiminde uzmana danışılması gerektiğini belirten Güven, şunları dile getirdi:

"Özellikle zehirli ve zehirsiz mantarın yan yana olmayacağı, kurtların, böceklerin yediği mantarın zehirli olmayacağı, kurutulmuş, pişirilmiş mantarın zehirli olmayacağı gibi. Bu bilgiler yanlış bilgiler. Zehirli ve zehirsiz mantar yan yana olabilir, kurtlu mantar zehirli olabilir. Mantar pişirilmeden yenmemeli ama pişirme zehrini almaz. Mantarların kurt ya da böcek gibi bazı hayvanlar tarafından, yenmesi zehirsiz olduğu anlamına gelmez. Böyle bir algıya katılıp zehirlenmeyeceğimizi düşünmek yanlış olur. "