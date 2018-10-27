HABER

Manzara dürbünlerini kırarak paraları çaldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 17:25 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, göl kenarındaki manzara dürbünlerinin haznesini kırıp madeni paraları çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, göl kenarındaki manzara dürbünlerinin haznesini kırıp madeni paraları çaldı.

Alınan bilgiye göre, Sapanca Gölü kenarına Türkiye Çanakkale ve İstiklal Savaşları Şehit ve Gazi Yakınları Derneği'ne gelir sağlaması için konulan manzara dürbünlere zarar verildiğini gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, dürbünlerin haznesinin kırılıp madeni paraların çalındığını tespit etti.

Derneğin Genel Başkanı Fehmi Tantan ve üyeler de olay yerine gelerek inceleme yaptı.

Çevredeki MOBESE kameralarını takibe alan ekipler, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

PARTNERDünyayı şaşkına çeviren görüntü!Dünyayı şaşkına çeviren görüntü!
TEM eski Daire Başkanı Aslan: FETÖ beni hedef haline getirdiTEM eski Daire Başkanı Aslan: FETÖ beni hedef haline getirdi
Liderlerden 'Suriye' zirvesi öncesi aile fotoğrafıLiderlerden 'Suriye' zirvesi öncesi aile fotoğrafı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dürbün madeni para Sapanca Gölü

En Çok Okunan Haberler

Tunceli'de 2 askerin donarak şehit olduğu bölgenin görüntüleri ortaya çıktı!

Tunceli'de 2 askerin donarak şehit olduğu bölgenin görüntüleri ortaya çıktı!

'Bahçeli'den zılgıtı yediler'

'Bahçeli'den zılgıtı yediler'

Pamukkale Turizm konkordato istedi!

Pamukkale Turizm konkordato istedi!

Hem gönlünü hem de parasını kaptırdı! Sonrası rezalet

Hem gönlünü hem de parasını kaptırdı! Sonrası rezalet

Donarak şehit olan iki asker için valilik soruşturma başlattı

Donarak şehit olan iki asker için valilik soruşturma başlattı

Bedelli askerlik başvurusu yapacaklara iyi haber!

Bedelli askerlik başvurusu yapacaklara iyi haber!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da HDP'ye operasyon!

Ankara'da HDP'ye operasyon!

29 Ekim'e özel Türk bayraklı gelinlik tasarladı

29 Ekim'e özel Türk bayraklı gelinlik tasarladı

RDW nedir? RDW-CV ve RDW-SD ne anlama gelir? RDW düşüklüğü, yüksekliği ve tedavisi

RDW nedir? RDW-CV ve RDW-SD ne anlama gelir? RDW düşüklüğü, yüksekliği ve tedavisi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

Liderlerin güzergahında Emniyet'i alarma geçiren olay

Liderlerin güzergahında Emniyet'i alarma geçiren olay

YÖK açıkladı! Okul Tanıma Belgesi de e-Devlet'te

YÖK açıkladı! Okul Tanıma Belgesi de e-Devlet'te

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.