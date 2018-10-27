Manzara dürbünlerini kırarak paraları çaldılar

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, göl kenarındaki manzara dürbünlerinin haznesini kırıp madeni paraları çaldı.

Alınan bilgiye göre, Sapanca Gölü kenarına Türkiye Çanakkale ve İstiklal Savaşları Şehit ve Gazi Yakınları Derneği'ne gelir sağlaması için konulan manzara dürbünlere zarar verildiğini gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, dürbünlerin haznesinin kırılıp madeni paraların çalındığını tespit etti.

Derneğin Genel Başkanı Fehmi Tantan ve üyeler de olay yerine gelerek inceleme yaptı.

Çevredeki MOBESE kameralarını takibe alan ekipler, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

