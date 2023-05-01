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Manzara izlerken uçurumdan yuvarlandı!

01.05.2023 18:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da manzarayı izlerken dengesini kaybederek 20 metre yükseklikten yuvarlanan 22 yaşındaki Abdülkadir Gültekin, arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı. Gültekin'in düştüğü yer cep telefonuyla da görüntülendi.

Manzara izlerken uçurumdan yuvarlandı!

Olay, Beşiri ilçesinde bulunan Kıra Dağı'nda meydana geldi. Abdülkadir Gültekin, manzara izlerken dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yükseklikten yuvarlandı.

Yanındakilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce bulunduğu yerden alınan Gültekin, sağlık ekiplerine teslim edildi.

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Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlenen Gültekin, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Gültekin'in düştüğü yer cep telefonuyla da görüntülendi. Gültekin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

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