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Manzara keyfi çok kötü bitti

YAŞAM HABERLERİ  | 14.12.2018 09:25 | Son Güncelleme

Bursa'da manzarayı izlemek için Uludağ’nın tepesine park ettikleri otomobilin bir anda hareket etmesi üzerine yaklaşık 5 metre yükseklikten aşağı düşen araçtaki 1’i ağır 2 kişi yaralandı

Kaza, saat 23.00 sıralarında İnegöl ilçesi kırsal Cerrah Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Selman Çamlıdere (25), 16 KDB 25 plakalı otomobiliyle kız arkadaşı Sinem Öztürk (25)’ü alıp İnegöl’ü izlemek için tepeye gitti. Sohbet ettikleri sırada otomobil, bir anda hareket ederek yaklaşık 5 metre yükseklikten yola düştü.

1'İ AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilde, sürücü Selman Çamlıdere’nin hafif, kız arkadaşı Sinem Öztürk’ün ise ağır yaralandığını belirledi. Yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürülerek tedaviye alındı.

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Bursa Kaza

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