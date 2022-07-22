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Manzara seyrederken uçuruma düştü! Son anda tutunduğu ağaç sayesinde hayatta kaldı

22.07.2022 01:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki arkadaşıyla ormanda gezintiye çıkan Muhammet Sözügüzel, manzara seyretmek isterken uçuruma düştü. Yaklaşık 20 metre yuvarlanan 16 yaşındaki Muhammet, son anda bir ağaca tutunmayı başararak hayatta kaldı.

Manzara seyrederken uçuruma düştü! Son anda tutunduğu ağaç sayesinde hayatta kaldı

Alaşehir ilçesi Horuzumkeserler Mahallesi Değirmen Dere mevkisinde iki arkadaşıyla ormanda gezintiye çıkan Muhammet Sözügüzel, manzara seyretmek isterken ayağının kayması sonucu uçuruma düştü.

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AFAD EKİPLERİ MAHSUR KALDIĞI YERDEN KURTARDI

Yaklaşık 20 metre yuvarlanan Sözügüzel, bir ağaca tutunarak hayatta kaldı. Sözügüzel'in arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Ekipler, uçurumda tutunduğu ağaçta mahsur kalan Muhammet Sözügüzel'i halat yardımıyla kurtardı.

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Olay yerinde bekleyen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sözügüzel'in kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattığı belirlendi. (DHA)

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Manisa
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