Maradona: Arjantin'de efsanevi futbolcu için 3 gün ulusal yas ilan edildi

Dün geçirdiği kalp krizi nedeniyle 60 yaşında yaşamını yitiren futbol efsanesi Diego Armando Maradona için ülkesi Arjantin'de 3 gün ulusal yas ilan edildi. Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, "Maradona, tüm dünyada Arjantin'i temsil etti ve bizlere müthiş bir keyif yaşattı. Bunun karşılığını hiçbir zaman ödeyemeyeceğiz" dedi. Maradona'nın cenaze töreni, Arjantin'de başkanlık sarayında düzenlenecek. Binlerce Arjantinli, ölüm haberini aldığı gibi Maradona'nın büyüdüğü evin de bulunduğu Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in güneyinde yer alan Villa Fiorito kentinde bir araya geldi. 1976'da efsanevi futbolcunun kariyerinin başladığı Argentinos Juniors takımının stadyumunda toplananlar, Maradona'yı uğurlamak için stadyum çimlerine mumlar koydu. Ülkesini 1986'da Dünya Kupası zaferine taşıyan Maradona, Arjantin'in dünya çapındaki futbol başarısının öncülerinden biriydi. Ancak Maradona Arjantinliler için yalnızca bir spor insanı olarak görülmüyor. Politik görüşleri ve temsil ettiği toplumsal fikirler ile Maradona, onu sahada görmeyen genç kuşaklar için bile bir simge haline gelmişti.

Ardiles: Maradona olmak çok zordu Arjantinli eski milli futbolcu ve Maradona'nın takım arkadaşı Osvaldo Ardiles, BBC'ye yaptığı açıklamada, Maradona'nın hem ülkesinde hem de dünyada "tanrı" olarak görüldüğünü kaydetti: "Maradona olmak, inanılmaz güzel bir şey olmasının yanı sıra çok da zordu. İlk yıllarından itibaren üzerinde her zaman büyük bir baskı vardı. Normal bir çocukluk ve normal bir gençlik geçirmedi." Maradona'nın yıllarca top koşturduğu Boca Juniors takımının stadyumuna da taraftarlar akın etti. Maradona'nın Boca Juniors taraftarları için efsaneleştiği yılların ardından takımın La Bombonera stadyumunun girişine İspanyolca "Boca es mi religion, Maradona es mi dios, la Bombonera es mi iglesia" (Dinim Boca, tanrım Maradona, mabedim La Bombonera) satırları yazılmıştı. Takımın Çarşamba günü Sport Club Internacional ile oynayacağı maç da ertelendi. Tedavi altındaydı Beyninde oluşan kan pıhtısı nedeniyle kısa bir süre önce ameliyat olan Maradona, bugün geçirdiği kalp krizi sebebiyle yaşamını yitirdi. 30 Ekim'de 60'ncı doğum gününü kutlayan Arjantinli futbol efsanesi, hemen sonrasında kansızlık ve su kaybı şikayetleri ile Buenos Aires'teki bir kliniğe başvurmuştu.