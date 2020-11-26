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Maradona: Arjantin'de efsanevi futbolcu için 3 gün ulusal yas ilan edildi

26.11.2020 12:57 | Son Güncelleme:
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Maradona: Arjantin'de efsanevi futbolcu için 3 gün ulusal yas ilan edildi

Dün geçirdiği kalp krizi nedeniyle 60 yaşında yaşamını yitiren futbol efsanesi Diego Armando Maradona için ülkesi Arjantin'de 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, "Maradona, tüm dünyada Arjantin'i temsil etti ve bizlere müthiş bir keyif yaşattı. Bunun karşılığını hiçbir zaman ödeyemeyeceğiz" dedi.

Dün geçirdiği kalp krizi nedeniyle 60 yaşında yaşamını yitiren futbol efsanesi Diego Armando Maradona için ülkesi Arjantin'de 3 gün ulusal yas ilan edildi.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, "Maradona, tüm dünyada Arjantin'i temsil etti ve bizlere müthiş bir keyif yaşattı. Bunun karşılığını hiçbir zaman ödeyemeyeceğiz" dedi.

Maradona'nın cenaze töreni, Arjantin'de başkanlık sarayında düzenlenecek.

Binlerce Arjantinli, ölüm haberini aldığı gibi Maradona'nın büyüdüğü evin de bulunduğu Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in güneyinde yer alan Villa Fiorito kentinde bir araya geldi.

1976'da efsanevi futbolcunun kariyerinin başladığı Argentinos Juniors takımının stadyumunda toplananlar, Maradona'yı uğurlamak için stadyum çimlerine mumlar koydu.

Ülkesini 1986'da Dünya Kupası zaferine taşıyan Maradona, Arjantin'in dünya çapındaki futbol başarısının öncülerinden biriydi.

Ancak Maradona Arjantinliler için yalnızca bir spor insanı olarak görülmüyor. Politik görüşleri ve temsil ettiği toplumsal fikirler ile Maradona, onu sahada görmeyen genç kuşaklar için bile bir simge haline gelmişti.

Ardiles: Maradona olmak çok zordu

Arjantinli eski milli futbolcu ve Maradona'nın takım arkadaşı Osvaldo Ardiles, BBC'ye yaptığı açıklamada, Maradona'nın hem ülkesinde hem de dünyada "tanrı" olarak görüldüğünü kaydetti:

"Maradona olmak, inanılmaz güzel bir şey olmasının yanı sıra çok da zordu. İlk yıllarından itibaren üzerinde her zaman büyük bir baskı vardı. Normal bir çocukluk ve normal bir gençlik geçirmedi."

Arjantinliler Maradona'nın ölüm haberinin ardından sokaklara akın etti.

Maradona'nın yıllarca top koşturduğu Boca Juniors takımının stadyumuna da taraftarlar akın etti. Maradona'nın Boca Juniors taraftarları için efsaneleştiği yılların ardından takımın La Bombonera stadyumunun girişine İspanyolca "Boca es mi religion, Maradona es mi dios, la Bombonera es mi iglesia" (Dinim Boca, tanrım Maradona, mabedim La Bombonera) satırları yazılmıştı.

Takımın Çarşamba günü Sport Club Internacional ile oynayacağı maç da ertelendi.

Başkent Buenos Aires'te trenlerin üzerindeki dijital yazılar,

Tedavi altındaydı

Beyninde oluşan kan pıhtısı nedeniyle kısa bir süre önce ameliyat olan Maradona, bugün geçirdiği kalp krizi sebebiyle yaşamını yitirdi.

30 Ekim'de 60'ncı doğum gününü kutlayan Arjantinli futbol efsanesi, hemen sonrasında kansızlık ve su kaybı şikayetleri ile Buenos Aires'teki bir kliniğe başvurmuştu.

Doktoru Leopoldo Luque, kan pıhtısı teşhisi konulan ve geçirdiği ameliyatın ardından Maradona'nın sağlık durumunun iyi olduğunu ancak bir sürede daha gözlem altında tutulacağını açıklamıştı.

Geçmişte de bazı sağlık sorunları yaşayan Maradona, son olarak Arjantin birinci ligindeki Gimnasia y Esgrima takımını çalıştırıyordu.

Ölüm haberi öncesinde Arjantin medyası, Maradona'nın ciddi bir sağlık sorunu yaşadığını ve Buenos Aires'teki evinde doktorlar tarafından tedavi edildiğini bildirmişti.

Futbol ve zorluklarla geçen bir hayat

30 Ekim 1960 tarihinde Buenos Aires'te dünyaya gelen Maradona, futbol otoritelerince tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak görüldü.

Pele ile birlikte 20'nci Yüzyılın Oyuncusu Ödülü'nü de alan Arjantinli, Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona, Napoli, Sevilla ve Newell's Old Boys takımlarının formalarını giydi.

Arjantin adına 91 milli maça çıkmış ve 34 gol atan efsane oyuncu, dört Dünya Kupası'nda yer aldı ve bu kupayı da 1986 yılında Batı Almanya'yı 3-2 yendikleri finalin ardından kaldırdı.

1991 yılında kokain kullanması sebebiyle de 15 ay boyunca futbol oynayamadı.

2005 yılında kilolarından büyük ölçüde kurtulan Maradona, kokain bağımlılığının da üstesinden geldi.

Maradona 15 ay Arjantin milli takımını da çalıştırmıştı.

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