HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Marangozhanede çıkan yangın eve sıçradı, 4 kişi dumandan etkilendi

Marangozhanede çıkan yangın eve sıçradı, 4 kişi dumandan etkilendi

21.03.2021 22:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir marangozhanede çıkan yangın, marangozhanenin üst katında bulunan eve sıçradı.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir marangozhanede çıkan yangın, marangozhanenin üst katında bulunan eve sıçradı. Yangın sırasında evde bulunan aynı aileden 4 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Dervişpaşa Mahallesinde meydana geldi. Mahallede bulunan Veysel Çiftçi’ye ait marangozhanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangının alevleri bir anda marangozhaneyi sararak marangozhanenin üst katında bulunan eve sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Kadirli Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekipleri geldi. İtfaiyenin müdahalesi sonucu çıkan yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın esnasında evin üst katında bulunan aynı aileden 4 kişi ise itfaiyenin uzattığı merdivenle evden indirilerek olay yerinde bekletilen ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu yangın esnasında dumandan etkilendikleri öğrenildi. Polis yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kurşun yağdırdı! Sosyal medyada başlayan tartışmada kan aktı Kurşun yağdırdı! Sosyal medyada başlayan tartışmada kan aktı
Operasyonla ele geçirildi! Tam bin 700 yıllıkOperasyonla ele geçirildi! Tam bin 700 yıllık
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

3 gündür aranıyordu! Kayıp döviz bürosu çalışanından acı haber

3 gündür aranıyordu! Kayıp döviz bürosu çalışanından acı haber

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İmamoğlu'na bir tepki daha: Bul beni başkan

İmamoğlu'na bir tepki daha: Bul beni başkan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Manifesto olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Manifesto olacak

Rusya'dan 'savaş' açıklaması: En kötüsüne hazırlanıyoruz!

Rusya'dan 'savaş' açıklaması: En kötüsüne hazırlanıyoruz!

Diğer Haberler

Irak’ta üst düzey istihbarat yetkilisine suikast

Irak’ta üst düzey istihbarat yetkilisine suikast

Son Dakika: İletişim Başkanlığı'ndan kadına karşı şiddetle mücadelede 'sıfır tolerans' açıklaması

İletişim Başkanlığı'ndan kadına şiddette sıfır tolerans vurgusu

Dünyanın ilk savaş pilotu Sabiha Gökçen kimdir? Sabiha Gökçen'in hayatı

Dünyanın ilk savaş pilotu Sabiha Gökçen kimdir?

Muğla'da şüpheli araçtan bin 700 yıllık kitabe çıktı

Operasyonla ele geçirildi! Tam bin 700 yıllık

MSB'dan İdlib kırsalına düzenlenen hava ve füze saldırısı sonrası flaş açıklama

İdlib'e düzenlenen saldırı sonrası MSB'dan sert açıklama

Denizli'de bir grup CHP'li parti üyeliğinden istifa etti

CHP'de toplu istifa depremi! Muharrem İnce'ye katıldılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.