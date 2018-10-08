Mardin'de 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirilme anı kamerada

Valilikten yapılan açıklamada, Nusaybin ilçesi kırsalındaki Dibek Mahallesinde sözde "Bagok bölgesi"nde faaliyet gösterdiği değerlendirilen terör örgütü PKK mensuplarına yönelik yapılan hava destekli "Kılıç-40 Özel Birlik Operasyonu"nda 30 Eylül'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Söz konusu bölgede İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen geniş çaplı arama faaliyetinde birçok barınak ve sığınak tespit edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Barınak ve sığınaklarda 2 Zagros keskin nişancı tüfeği, M-4 piyade tüfeği, 12,7 milimetre 8 dolu mühimmat, 2 keskin nişancı silahı dürbünü, monte etmek için kullanılan kelepçe, susturucu, 5 M-4 piyade tüfeği şarjörü, 5,56 milimetre 148 fişek, 2 taarruz tipi el bombası, 2 tabanca şarjörü, 9 milimetre 30 tabanca fişeği, termal dürbün, 10 hafıza kartı, 4 radyo, ses kayıt cihazı, telsiz, 5 cep telefonu, 8 büyük tüp, 20 kilogram amonyum nitrat, örgütsel doküman ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi."

Açıklamada, bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla il genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam edeceği belirtildi.



