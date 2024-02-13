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  4. 'Mardin'de çatışma çıktığı ve çok sayıda askerin yaralandığı' iddiası yalanlandı

'Mardin'de çatışma çıktığı ve çok sayıda askerin yaralandığı' iddiası yalanlandı

Şahin Alp Şahin Alp Mynet Haber / İçerik Editörü
13.02.2024 14:46 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, terör örgütünün propaganda hesaplarından paylaşılan, “Mardin'in Bagok Dağı bölgesinde çatışma çıktı ve çok sayıda yaralı asker Midyat Devlet Hastanesi'ne getirildi” iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

'Mardin'de çatışma çıktığı ve çok sayıda askerin yaralandığı' iddiası yalanlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, “Mardin'in Bagok Dağı bölgesinde çatışma çıktı ve çok sayıda yaralı asker Midyat Devlet Hastanesi'ne getirildi” iddiası ile ilgili açıklamada bulundu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

"Terör örgütünün propaganda hesaplarından paylaşılan, “Mardin'in Bagok Dağı bölgesinde çatışma çıktı ve çok sayıda yaralı asker Midyat Devlet Hastanesi'ne getirildi” iddiası doğru değildir.

İddia edilenin aksine Mardin Bagok Dağı bölgesinde bir çatışma yaşanmamış, herhangi bir askerimiz yaralanmamıştır.

Midyat Devlet Hastanesi ve Nusaybin Devlet Hastanesi'ne bu süre zarfında tedavi amaçlı yaralı askeri personel getirilmediği belirlenmiştir.

Terör örgütlerinin manipülasyonlarına itibar etmeyiniz."

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Anahtar Kelimeler:
Asker Mardin çatışma
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