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  4. Mardin'de iki köyden çıkışlar durduruldu! Mahalle girişleri kontrol altında tutuluyor

Mardin'de iki köyden çıkışlar durduruldu! Mahalle girişleri kontrol altında tutuluyor

08.09.2021 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de artış gösteren koronavirüs vakaları üzerine iki mahalleden çıkışlar yasaklandı. Karantinaya alınan mahallelere giriş yapılmasına da izin verilmezken filyasyon ekipleri, evleri tek tek dolaşarak sürüntü örneği aldı. İki mahallenin de 14 gün boyunca karantinaya alındığı duyuruldu.

Mardin'de iki köyden çıkışlar durduruldu! Mahalle girişleri kontrol altında tutuluyor

Nusaybin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar gereği, 7 Eylül 2021 saat 23.00 itibariyle Girmeli ve Duruca mahallelerinin 14 gün boyunca karantinaya alındığı duyuruldu. Karantina kararının alınmasından sonra jandarma tarafından iki mahallenin girişlerinde kontrol noktası oluşturuldu. Mahallere giriş ve çıkış yapılamazken, sağlık görevlileri halkı hastalığa karşı bilgilendirerek, evlerinden dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

KARANTİNA BOYUNCA TAKİP İŞLEMİ SÜRECEK

Nusaybin İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekipleri, karantiye alınan mahallerde evleri dolaşarak vatandaşlardan sürüntü aldı. Testleri pozitif çıkanlara ilaçları verildi. Ekipler, karantina boyunca mahallede takip işlemlerini sürdürecek.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Mardin
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