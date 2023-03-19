Mardin'de korkunç kaza! TIR ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Kaza, öğlen saatlerinde Midyat-İdil kara yolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. İdil’e seyir halinde olan H.U. yönetimindeki TIR, Midyat’a seyir halinde olan S.A. yönetimindeki kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonette sıkışan yaralılar ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.

Yaralılar Özlem Aral, S.A., V.A., İ.A., N.A., H.A., S.A. ve TIR şoförü H.U. ilk müdahalelerinin Midyat Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Özlem Aral burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Aral’ın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, diğer yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)



