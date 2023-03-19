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Mardin'de korkunç kaza! TIR ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

19.03.2023 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin’in Midyat ilçesinde TIR ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Mardin'de korkunç kaza! TIR ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Kaza, öğlen saatlerinde Midyat-İdil kara yolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. İdil’e seyir halinde olan H.U. yönetimindeki TIR, Midyat’a seyir halinde olan S.A. yönetimindeki kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonette sıkışan yaralılar ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.

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Yaralılar Özlem Aral, S.A., V.A., İ.A., N.A., H.A., S.A. ve TIR şoförü H.U. ilk müdahalelerinin Midyat Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

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Özlem Aral burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Aral’ın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, diğer yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor.

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Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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Mardin kaza

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