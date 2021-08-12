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  4. Mardin'de korkunç olay! Evinin önünde araçla ezerek öldürdü

Mardin'de korkunç olay! Evinin önünde araçla ezerek öldürdü

12.08.2021 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin’in Dargeçit ilçesinde evin önünde oynayan 1 yaşındaki küçük çocuk, bir sürücü tarafından araçla ezilerek öldürüldü. Firdevs bebek, olay yerinde hayatını kaybetti.

Mardin'de korkunç olay! Evinin önünde araçla ezerek öldürdü

Olay, Mardin’in Dargeçit ilçesi Tepebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen bir araç evinin kapısının önünde oynayan 1 yaşındaki Firdevs Dal isimli bir çocuğa çarptı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Firdevs bebek kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Mardin
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