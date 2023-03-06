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  4. Mardin'de minibüs ve otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 6 yaralı

Mardin'de minibüs ve otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 6 yaralı

06.03.2023 19:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'in Artuklu ilçesinde minibüs ve otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3'ü çocuk 6 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Mardin'de minibüs ve otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 6 yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde minibüs ve otomobilin çarpışması sonucu 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 17.00 sıralarında saatlerinde Mardin-Diyarbakır kara yolu Sultanköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada minibüsteki Nazmi (41), Elanur (18), Behiye (39), İlknur (12), Şuranur (9) ve Berra Kaya (5) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Yaralılar, sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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trafik kazası Mardin

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