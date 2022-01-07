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  4. Mardin'de sahibinden satılık kilise! Döviz kuru nedeniyle fiyatı yükseldi... ''Babamdan miras kaldı, alıcılar var''

Mardin'de sahibinden satılık kilise! Döviz kuru nedeniyle fiyatı yükseldi... ''Babamdan miras kaldı, alıcılar var''

07.01.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de bulunan bin 700 yıllık tarihe sahip olan Mor Yuhanna Kilisesi'nin de döviz kuru nedeniyle fiyatı arttı. İki yıl önce 7 milyon 250 bin liradan satışa çıkartılan kilisenin fiyatı, 8 milyon 250 bin liraya çıktı. Doların çok yükseldiğini ifade eden kilise sahibi Murat Tekcan, ''Biz, 7 milyon 250 bin liraya 1 milyon dolar alabiliyorduk. Ama şu an alamıyoruz. O yüzden yükselttik. Alıcılar var, 3 milyon veren oldu. Burası bana babamdan miras kaldı. Zemin mezarla dolu'' şeklinde konuştu.

Bin 700 yıllık tarihe sahip olan Mor Yuhanna Kilisesi, Artuklu ilçesi Teker Mahallesi'nde bulunuyor. İçinde 3 kardinal mezarı ve yaklaşık 7 buçuk kilometre uzunluğunda birinin Deyrulzafaran Manastırı'na diğerinin ise Mardin Kalesine çıktığı söylenen 2 tünel bulunuyor. Kilise, geçen yıl kendisine babasından miras kalan Murat Tekcan tarafından 7 milyon 250 bin liraya satılığa çıkarıldı. Alıcının çıkmaması üzerine hala satış için bekleyen kilisenin bu yılki fiyatı ise döviz kurlarının yükselmesi ile birlikte sahibi Tekcan tarafından 8 milyon 250 bin liraya çıkarıldı.

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GÜNEŞE TAPANLAR İBADET ETMİŞ

Mor Yuhanna Kilisesi içinde 2 tünelin olduğunu, biri Rıza Falan Manastırı'na diğerinin de kaleye gittiğini söyleyen kilise sahibi Tekcan, “Bir tünelin uzunluğu 7 buçuk kilometre, içinde 3 tane kardinal mezarı var. Zemin ful mezarlık, burası tam bin 700 yıllık bir yer. Hatta daha fazla olduğu da söyleniyor. Burada ilk başta güneşe tapanlar ibadet etmiş. Daha sonra Yahudiler, Ermeniler, Bizans ve bir sürü kavim burada ibadet etmiş. Burası inanılmaz eski bir yer. Buram buram tarih kokuyor. Kime kısmet olursa artık satacağım. Biz, geçen sene 7 milyon 250 bin liraya satışa çıkarmıştık” dedi.

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''ALICILAR VAR! BURASI BABAMDAN MİRAS KALDI''

Doların çok yükseldiğini ifade eden Tekcan, “Biz, 7 milyon 250 bin liraya 1 milyon dolar alabiliyorduk. Ama şu an alamıyoruz. O yüzden yükselttik. Kısmetse biz burayı satacağız. Alıcılar var, ama anlaşamadığımız nokta fiyat. 3 milyon veren oldu. Dün 2 milyon lira verdiler anlaşmaya gitmedim. Şu anda almak isteyen var. 8 milyon 250 bin lira istiyorum, Olursa vereceğim. Burası bana babamdan miras kaldı. Tek dayanağım da burası, inşallah satarım. Burayı turizme açmak istemiştim, ortak bulamadım. Bulsaydım burayı müze veyahut bir kilise olarak faaliyete geçirecektim” şeklinde konuştu.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mardin
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