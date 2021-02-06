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Mardin'de uyuşturucu operasyonu! Gizli bölmede yakalandı

06.02.2021 10:14 | Son Güncelleme:
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Mardin'de uyuşturucu operasyonu! Gizli bölmede yakalandı

Mardin'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda farklı miktarlarda satışa hazır esrar, eroin ve hap ile 36 bin lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 kişiden 10’u, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, firari hükümlü, yatak odasındaki televizyonun arkasında bulunan gizli bölmede yakalandı.

Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan kararla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlarda 11 şüpheli, gözaltına alındı. Operasyonda, adreslerde yapılan aramalarda; 2 kilo esrar, satışa hazır 89 fişek eroin, 230 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 1 sahte kimlik ve uyuşturucu satışından kazanıldığı öğrenilen 36 bin TL ele geçirildi.

TEKERLEKLİ MEKANİZMAYLA ÖZEL BÖLME YAPTIRMIŞ

Operasyonda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yatak odasındaki duvar kısmında televizyonun arkasına yaptırdığı, tekerlekli mekanizma ile hareket ettirilebilen gizli bölmede saklanırken yakalandı.

10 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından 11 şüpheliden 10’u, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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