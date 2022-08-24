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Mardin Derik'teki katliam gibi kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı! Kan donduran anlar saniye saniye kaydedildi

24.08.2022 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'in Derik ilçesinde 20 Temmuz'da meydana gelen feci trafik kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı. 20 kişinin yaşamını yitirdiği, 26 kişinin ise yaralandığı katliam gibi kazanın yeni görüntülerinde, onlarca insanın bulunduğu kaza alanına başka bir tırın geldiği görülüyor. Görüntülerde tırın önünden kaçan bir ticari aracın ise sağa sola kaçışan vatandaşlara çarptığı kameralara yansıyor.

Mardin Derik'teki katliam gibi kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı! Kan donduran anlar saniye saniye kaydedildi

Mardin’in Derik ilçesinde meydana gelen ve 20 kişinin hayatını kaybettiği tır kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde tırın önünden kaçan ticari aracın da vatandaşlara çarptığı ve vatandaşların can havliyle sağa sola kaçıştığı görüldü.

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Kaza, Derik ilçesinde 20 Temmuz Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi’nde bir akaryakıt istasyonunun yakınında meydana geldi. 20 kişinin ölümüne 26 kişini ise yaralanmasına neden olan kazanın yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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ONLARCA KİŞİNİN ARASINA DALMIŞ!

Mazıdağı istikametinden gelen tırın lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen kaza haberini duyan vatandaşlar kazanın olduğu alanı geliyor. Onlarca insanın olduğu kaza alanına başka bir tırın geldiği görülüyor.

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Görüntülerde tırın önünden kaçan bir ticari araçın ise, sağa sola kaçışan vatandaşlara çarptığı görülüyor. Yan yatıp kayarak vatandaşların arasına dalan gübre yüklü tır insanlarla birlikte önüne gelen araçları da biçtiği güvenlik kamerasına yansıdı.

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Söz konusu kazada iki tır şoförü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Mardin Derik
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