Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü kazayla ilgili flaş gelişme! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Gaziantep'te kaza yapan araca müdahale edenlere yolcu otobüsünün çarpması sonucunda 16 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi yaralanmıştı. Olayda otobüs şoförü tutuklanmıştı. Türkiye'nin gündemine oturan kazayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Nizip Cumhuriyet Başsavcılığınca, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde 20 Ağustos’ta kaza yapan bir araca müdahale için güvenlik şeridinde bulunan ekibe ve araçlara, kaza yerinden 150 metre geride devrilen ve kayan Özel Diyarbakır Seyahat'e ait yolcu otobüsünün çarpmasıyla ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında yapılan araştırmada yeni görüntüler de ortaya çıktı. Yeni görüntülerde kaza yapan ilk araç için olay yerine gelen trafik ekiplerinin dubaları taşıyarak, yol kenarına yerleştirmesi yer alıyor. Polis ekipleri, dubaları yerleştirirken kazaya karışan yeni ambulansların da olay yerine yanaştığı görülüyor.

Görüntülerde, otobüs kazasından hemen önce ilk kazada yaralanan kişinin ambulansa getirilmesi, otobüsü gören bir kişinin de bağırarak olay yerinden uzaklaşması yer aldı.

16 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞ, 30 KİŞİ YARALANMIŞTI

TAG Otoyolu'nun Nizip bölümünde 20 Ağustos'ta meydana gelen kazada, aralarında 2 basın mensubunun da bulunduğu 16 kişi yaşamını yitirmiş, 30 kişi de yaralanmıştı. Otobüs şoförü A.M, tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

