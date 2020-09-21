HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mardin’in Derik ilçesinde 21 korucunun istifa ettiği iddiasına yalanlama

Mardin’in Derik ilçesinde 21 korucunun istifa ettiği iddiasına yalanlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 21:13 | Son Güncelleme

Mardin’in Derik ilçesinde 21 güvenlik korucusunun istifa ettiğine ilişkin ortaya atılan iddianın asılsız olduğu belirtildi.

Mardin’in Derik ilçesinde 21 korucunun istifa ettiği iddiasına yalanlama

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Derik İlçe Başkanı Bahattin Temelli, güvenlik korucularının görevlerinden istifa ettiğine ilişkin ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu söyledi.

Aynı zamanda şehit çocuğu olan Temelli, "Sosyal medyada yazılan yalan ve yanıltıcı haberlerde güvenlik güçlerimize ve vatandaşlarımıza herhangi bir taciz söz konusu değildir. Bu bir lekeleme politikasıdır. Bu HDP, PKK oyunudur. Onları yalan haberden dolayı kınıyoruz. Güvenlik korucularının görevlerinden istifa etmesi ile ilgili haber asılsızdır. Yalan haberi kınamak için tüm korucular toplandı. Jandarma ile bir araya gelip çay içip sohbet ettiler. Güvenlik korucularımız devletinin yanında ve askerlerimizle birlikte görevlerinin başındadır" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Murat Dalkılıç aşka geldi, Hande Erçel dinlemedi Murat Dalkılıç aşka geldi, Hande Erçel dinlemedi
45 yıl önce ölen bebeğinin mezarı boş çıktı45 yıl önce ölen bebeğinin mezarı boş çıktı
KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı? 2020 KYK burs ve yurt başvurusu nasıl yapılır? İşte KYK yurt ve burs tarihleri!KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı? 2020 KYK burs ve yurt başvurusu nasıl yapılır? İşte KYK yurt ve burs tarihleri!
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'de istifa şoku! Görevinden ayrıldı
AK Parti'de istifa şoku! Görevinden ayrıldı
Prof. Dr. Tevfik Özlü'den kısıtlama sinyali
Prof. Dr. Tevfik Özlü'den kısıtlama sinyali
Ümitcan Uygun'dan Aleyna Çakır itirafı! Yeni detaylar şoke etti
Ümitcan Uygun'dan Aleyna Çakır itirafı! Yeni detaylar şoke etti
Necati Şaşmaz'ın oğlu büyüdü! Tıpkı babası...
Necati Şaşmaz'ın oğlu büyüdü! Tıpkı babası...
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
Dehşet anları! Eşinin boğazını kesti, eşarpla boğmaya çalıştı
Dehşet anları! Eşinin boğazını kesti, eşarpla boğmaya çalıştı
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Uyuşturucu baronu 'Zeliş' piknikte yakalandı!
Uyuşturucu baronu 'Zeliş' piknikte yakalandı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz
Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
Diğer Haberler
İskoçya’da annenin 45 yıl önce ölen bebeğinin mezarı boş çıktı
45 yıl önce ölen bebeğinin mezarı boş çıktı
Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan'a başsağlığı mesajı
Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan'a başsağlığı mesajı
Antalya'da 3.7 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 3.7 büyüklüğünde deprem
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, BM Güvenlik Konseyi’nde reform çağrısında bulundu
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, BM Güvenlik Konseyi’nde reform çağrısında bulundu
Öğretim Üyesi'nin 1 buçuk ay içinde 4'üncü koronavirüs testi: Bakalım sonuç bu kez nasıl çıkacak
Öğretim Üyesi'nin 1 buçuk ay içinde 4'üncü koronavirüs testi
Manisa'da freni boşalan kamyon çocuk parkına daldı! Faciaya ramak kala
Freni boşalan kamyon çocuk parkına daldı! Faciaya ramak kala
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.